Yabancı Öğrenciler Sivas'a Hayran Kaldı

Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği program çerçevesinde 20 farklı ülkeden Sivas'a gelen 24 yabancı öğrenci Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette kendilerini tanıtan öğrenciler ilk defa Sivas'a geldiklerini ifade ederek; tarihi eserleri, yemekleri ve doğal güzellikleriyle Sivas'ı çok beğendiklerini söylediler. Türkçe Öğretimi, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Mahmut İnat ise yabancı öğrencilerin dünyanın farklı ülkelerinden Sivas'a gelmelerindeki en önemli nedenin Türk dili olduğunu ifade ederek, "Yunus Emre Enstitüsü'nün raporlarına göre Sivas katılımcı üniversiteler arasında ikinci sırada yer alıyor. Bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Farklı ülkelerden öğrencilerin Sivas'a gelmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydın da; "Bu programda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Dünyayı tanımak lazım. Bu gençlerimizin Sivas'ı ve Türkiye'yi tanıması son derece önemli. Dünyanın buna ihtiyacı var. Çünkü insanlar tanımadıklarının düşmanıdır. Bizler birbirimizi ne kadar iyi tanırsak, dünya barışına ve huzuruna da o kadar katkımız olur." şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrasında Başkan Aydın yabancı öğrenciler Sivas'a özgü el sanatları ürünlerinden oluşan hediyeler takdim etti. - SİVAS