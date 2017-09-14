Yabancı öğrenciler sınavları tamamlandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Programına 32 farklı ülkeden başvuru yapıldı



KARAMAN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Uluslararası Öğrenci Programı sınavı yabancı öğrencilerin katılımıyla tamamlandı.

32 farklı ülkeden başvurunun yapıldığı yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı için KMÜ'de sınav düzenlendi. Sınav öncesinde öğrencilere Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç farklı dilde sınavla ilgili bilgi verilirken, heyecanlı oldukları gözlenen öğrenciler kendileri için hazırlanan soruları dikkatle cevapladı. Sınavın ardından yabancı uyruklu öğrenciler duygularını paylaştı. Karaman'a Suriye'den geldiğini ve KMÜ öğrencisi olduğunu belirten Muhammed isimli öğrenci, bölümünü değiştirip Biyomühendislik bölümünde okumak istediğini ifade ederek, "Üniversiteden zaten memnundum ve bölümümü değiştirmek için tekrar sınava girdim. Sınavım iyi geçti ve inşallah istediğim bölümü okumaya tekrar hak kazanırım" dedi.

Somar El Hüseyin isimli genç ise KMÜ'yü araştırarak ve daha önce burada okuyan öğrenci arkadaşlarının fikirlerini alarak buraya geldiğini söyledi. Sınavın kendisi için kolay geçtiğini söyleyen El Hüseyin, "İnşaat Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde okumak için sınava girdim. Sınavın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ela isimli öğrenci de babasının Suriyeli olduğunu dile getirerek, "Sekizinci sınıftan bu yana Karaman'da yaşıyorum. Türkçeyi öğrenmeye o yıllarda başladım. Hemşirelik bölümünü istiyorum ve bu amaçla sınava girdim. Sınavım iyi geçti, kazanmayı umuyorum" dedi.

Yerleştirmeye hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, önümüzdeki günlerde üniversiteye kayıtlarını yaptıracaklar.