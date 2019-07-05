Yabancı öğrenciler Mersin'de yelken sporunu öğrenecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kamp programlarının sosyal aktiviteler olduğuna işaret ederek, "Son derece güzel. Beraber olmayı, takım çalışmasını, hoşgörüyü, insanlığı, yardımseverliği öğretir bu tip aktiviteler" dedi.

Yaz kampı için Mersin'i tercih eden yabancı öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüştü. Kamp boyunca künefe yapımından Türk kahvesi pişirmeye kadar birçok sosyal aktivite gerçekleştiren öğrenciler, Mersin'de yelken sporunu tanıyacak. Mersin Rotary Kulübü Kısa Dönem Yaz Kampı öğrencileri olarak Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve İspanya'dan gelen öğrencilerle bir araya gelen Seçer, gençlerin bu tarz sosyal aktivitelere katılmasının önemine dikkat çekti. Seçer, "Sadece dört duvar arasında eğitim görerek, matematik, fizik, kimya ile böyle bir hayat yok. Onun yanında insanın sosyalleşmesi lazım" diye konuştu.

Ziyarete, Mersin Rotary Kulübü Dönem Başkanı Burak Hosta, Dönem Sekreteri Berdan Doğan, Mersin Rotary Kulübü Kısa Dönem Yaz Kampı Komite Başkanı Erkan Kolukırıkoğlu ile şehir dışından ve farklı ülkelerden öğrencilerin yer aldığı 10 kişilik bir grup katıldı. Ülkeler arası dostlukları pekiştirmek, farklı kültürleri birbirleri ile tanıştırmak amacıyla Mersin'e gelen gençler, Başkan Seçer ile tek tek tanışıp sohbet etti. Seçer, Mersin Rotary Kulübü yöneticilerinden Kısa Dönem Yaz Kampı hakkında bilgi aldı.

"Mersin tanıtılsın, Türk insanı tanıtılsın, Türkiye tanıtılsın"

Seçer, Mersin Rotary Kulübü'nün kentin ve Türkiye'nin tanıtımı açısından güzel bir aktiviteye imza attığını belirterek, "Hem Türkiye'nin tanıtımı açısından hem de Mersin'in tanıtımı açısından güzel bir aktivite. Sizler Mersin için çalışıyorsanız, ortak paydamız da Mersin olduğu için memnuniyetle işbirliği yaparız. Benim için yeter ki makul olsun. Koşullarımız uygun olsun, çalışmalar yaparız. Biz de istiyoruz. Mersin'e katkı sunalım. Mersin tanıtılsın, Türk insanı tanıtılsın, Türkiye tanıtılsın. Yurt dışında tırnak içinde yanlış algı varsa o ortadan kalksın. Son zamanlarda

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu siyasi ortam yurt dışına olumsuz yansıyor. Bizler de bunun için uğraş veriyoruz. Daha demokratik bir toplum oluşturalım. Daha devletine yaraşır uygulamalarımız olsun. Daha güvenilir bir ülke olalım. Bunlar son derece önemli. Medeni toplumlar bunu önemsiyor" ifadelerini kullandı.

"Uğraşımız daha eğitimli, gelişmiş, özgür ve demokratik bir toplum oluşturmak"

İnsanların önceden iş kaygısıyla yurt dışına gittiğini, ancak günümüzde ülke değiştirmenin temelinde daha farklı sebepler bulunduğunu anlatan Başkan Seçer, şunları söyledi: "Önceden iş kaygısıyla insanlar yurt dışına gitmek isterdi, 'gideyim daha iyi bir iş bulayım, daha çok ekonomik gelir elde edeyim' diye. Şimdi farklı kaygılarla ülkeyi değiştiriyorlar. Daha demokratik, daha özgür bir ülkede yaşayayım diye. Bizim de uğraşımız bu. Daha eğitimli, daha gelişmiş, daha özgür, daha demokratik bir toplum oluşturmak. Zaten eğer demokrasiyi büyütüp gelişiyorsan, diğer sorunlar halledilir. O açıdan gençlerin de bu etkinliklerde olması, bizim kendi çocuklarımızın da yurt dışından gelen çocuklarımızın da görgülerinin artması açısından önemli. Bunlar gençlerimize daha sonraki olgunluk yaşlarında önemli katkı sağlayacaktır. Bu tip geziler akıllarında kalacak önemli etkinliklerdir. Kendilerine de gelecekte yol göstericidir. İnsan böyle gelişiyor. Bunlar sosyal aktiviteler. Son derece güzel. Hem beraber olmayı, takım çalışmasını, hoşgörüyü, insanlığı, yardımseverliği öğretir bu tip aktiviteler. Çocuklarımız için son derece güzel işler yapıyorsunuz çok teşekkür ediyoruz."

"Künefe yapımından tutun, Türk kahvesine kadar öğreniyorlar"

Mersin Rotary Kulübü Dönem Başkanı Burak Hosta, Rotary Kulüpleri olarak her yıl bu tarz öğrenci değişim programları gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Bizim yaptığımız kısa dönem yaz kampı. 15 gün boyunca misafir ediyoruz biz onları. Türk ailelerin yanında kalıyorlar. Türk kültürünü tanıyıp, kendi yaşıtları ile beraber oluyorlar. Bir hafta boyunca da çeşitli aktivitelerimiz var. Künefe yapımından tutun, Türk kahvesine kadar öğreniyorlar. Ana temamız da yelken. Burada kaldığımız sürece yelkeni ve yelken sporunu tanıyacaklar. Esas amacımız çocukların kendi ayakları üzerinde durup, farklı kültürleri tanıyıp, vizyonlarını daha da geliştirmeleri" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA