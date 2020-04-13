Yabancı öğrenciler maske üreterek Türkiye'ye vefa borcunu ödüyor - BURSA Bursa'daki Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören yabancı öğrenciler, Türkiye'ye vefa borcunu ödemek için koronavirüs (Kovid-19) salgınında büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına siperli maske üretiyor.

Bursa'daki Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören yabancı öğrenciler, Türkiye'ye vefa borcunu ödemek için koronavirüs (Kovid-19) salgınında büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına siperli maske üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak. Türkiye Diyanet Vakfının ortak projesiyle dört yıl önce eğitim hayatına başlayan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bu yıl 70 ülkeden 230 uluslararası öğrenci eğitim görüyor.

Salgından dolayı eğitime ara verilmesi nedeniyle 22 yabancı öğrenci yakınlarının yanına giderken 208 yabancı öğrenci de okulun pansiyonunda barınmaya devam ediyor.

Bu süreçte uzaktan eğitimine devam eden öğrenciler, arta kalan zamanlarında da okulun atölyelerindeki üç boyutlu yazıcılarla sağlık çalışanları için siperli maske üretiyor.

"Maske üretme teklifi öğrencilerimizden geldi"

Okul Müdürü Mehmet Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle dünya ve Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Sosyal mesafeye ve izolasyona dikkat ederek yabancı öğrencilerin okulun yurdunda kalmaya devam ettiğini belirten Türkmen, "Öğrencilerimiz dışarı çıkmıyor, kısmi karantina uyguluyoruz. Çocuklarımızın temel ihtiyaçları görevliler tarafından dışarıdan tedarik ediliyor. Bireysel etkinliklerle çocukların vakitlerini eğlenceli bir şekilde geçirmesini sağlıyoruz. EBA ve online sistemler üzerinden de öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu için ülkelerine dönmek isteyen öğrencimiz de olmadı. Biz de onları memnun etmeye gayret ediyoruz." dedi.

Salgın nedeniyle sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle çalıştığını ve öğrencilerin de bu durumun farkında olduğunu vurgulayan Türkmen, "Maske üretme teklifi öğrencilerimizden geldi. Öğrencilerimizin böyle bir dönemde aktif görev almak istemeleri bizim için mutluluk vesilesi oldu. Ürettiklerimizin sayısı belki çok olmayabilir ama bizim için bir şeyler üretmeyi, ürettiklerini paylaşabilmeyi, hisleri paylaşabilmeyi öğretebilmesi açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Biz bugün burada vefayı yaşıyoruz"

Türkmen, yabancı öğrencilerin Türkiye'nin ve Türk halkının kendilerine sunduğu eğitim imkanı ve gösterdikleri misafirperverliğe, ürettikleri maskelerle karşılık verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz bugün burada vefayı yaşıyoruz. Bugün öğrencilerimiz hem insanlığa karşı bir borçları olduğunun farkındalar hem de ülkemize karşı vefalarını göstermeye gayret ediyorlar. Dün saat 24.00'te cihazları kontrol eden öğrencilerimiz vardı. Günün belli saatlerinde yapılan bir fedakarlık değil. Onların gözlerindeki heyecanı görmek mümkün. Umuyorum önümüzdeki dönemde bu okullarımızda yetişen gençler ülkemizin ve insanlığın gönül elçileri olacaklar. Bu vefayı dalga dalga yayacaklar. Okulun atölyelerinde her türlü teknik ekipman mevcut. Geçen hafta siperli maske üretimine başladık. Bugün laringoskop ihtiyacının olduğu ifade edildi. Öğrencilerimiz hemen onun tasarımını yaptı. İlk ürünlerimizi ortaya çıkardık. Başka alanlarda da ihtiyaç söz konusu olursa bu işin imalatına, derdine talibiz. İhtiyaç devam ettiği müddetçe öğrencilerimizle ihtiyacı karşılamak üzere hazırız."

"Türkiye'ye karşı vefamızı göstermek istiyoruz"

Pakistan'dan gelen ve 11. sınıfta okuyan Muhammed Enes, 4 kıtadan arkadaşlarla burada eğitim gördüklerini vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti bize her zaman kucak açtı, yardım etti. Biz de bugün elimizden geldiğince onlara karşı vefamızı göstermek istiyoruz. Gündüzleri okulun laboratuvarında siperli maskeler üretiyoruz. Doktorlara yardımcı olabilmek için çalışıyoruz. Burada bulunmaktan ve bu işte görev almaktan çok mutluyum." dedi.

Gineli Abdurrahman Bah da burada okumanın kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Biz her zaman Türk milletinin yanındayız. Uzaktan eğitim başladıktan sonra kalan zamanlarımızda burada maske üretiyoruz. Böylelikle doktorlara, sağlık çalışanlarına yardım ediyoruz. Elimizden geldiği kadar maske üretiyoruz. Bir şekilde Türk milletine olan borcumuzu ödüyoruz." diye konuştu.

Azerbaycanlı 11. sınıf öğrencisi Yunus Memedov ise koronavirüs nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maske üretmeye yaklaşık 1 hafta önce başladık. Şu anda 100 civarında siperli maske ürettik. Bilgisayardan tasarımını yaptığımız maskeleri üç boyutlu yazıcılarda basıp sonra montajını yapıyoruz. Daha sonra bunları sağlık çalışanlarının hizmetine sunuyoruz. Sayı küçük de olsa elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu işin içinde olmak anlatılamayacak kadar güzel bir duygu. Türkiye'ye ve sağlık çalışanlarına zerre kadar bir iyiliğimiz dokunduysa kendimizi çok mutlu hissederiz."

Kaynak: AA