Yabancı öğrenciler korona tatilini kriket oynayarak geçiriyor Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığı veya kendi hesaplarıyla okumak için Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler, korona virüs nedeniyle ilan edilen tatili, kaldıkları yurt bahçesinde memleketlerinde de meşhur olan kriket oyunu oynayarak geçiriyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığı veya kendi hesaplarıyla okumak için Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler, korona virüs nedeniyle ilan edilen tatili, kaldıkları yurt bahçesinde memleketlerinde de meşhur olan kriket oyunu oynayarak geçiriyor.

Türk öğrenciler tatil duyurulur duyurulmaz memleketlerine girmek için otogarlara koştu. Ancak okumak için dünyanın dört köşesinde Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler, yerel öğrenciler gibi kolay kolay ailelerine kavuşamıyor. Bu nedenle herkes ayrı ayrı tatil planları yaparak kimi Türkiye'yi gezerek, kimi kitap okuyarak geçiriyor. Öte yandan, Güney Asya ülkeleri olan Bangladeş, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerden gelen yabancı öğrenciler ise memleketlerinde meşhur olan ve yavaş yavaş dünyaya daha çok yayılan kriket oyunu oynayarak tatilini değerlendiriyor. Eskişehir'de bulunan üniversitelerde okuyan öğrenciler ise burada bir kriket sahasının olmadığı için çevrede bulunan bir basketbol sahasından kriket oynuyor. Ayrıca öğrenciler oynarken Türk halkın da bu oyuna merak duyarak izlediği belirtildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Elektrik Elektronik bölümün 4'üncü sınıf öğrencisi olan Bangladeşli Chowdhury Shaykh Rafshe Zani, korona virüs nedeniyle edilen tatilde oynadığı kriketi konuştu. Chowdhury, "Şimdi herkesin bildiği gibi tüm dünyada korona virüs çok etkili bir hastalık oldu. Onun için devletten aldığı okulların 3 hafta tatil kararı çok doğru. Biz de bugün hava da güzel olduğu için ve 3 hafta evde böyle tamamen oturmak biraz zor. Onun için burada kalan memleketteki arkadaşlarla bir de komşu ülkedeki arkadaşlarla beraber bir maç yapıyoruz. Bunun adı da kriket. Burada kriket sahası olmadığı için bu basketbol sahasında bir maç yapıyoruz. Bugün burada Pakistan, Bangladeş ve Hindistanlı arkadaşlar var. Türkiye'de çok tanınan bir oyun olmadığı için Türkler de pek bilmiyor. Ama burada ilgilenen oluyor. Soruyor bize 'ne bu oyun?', 'nasıl oynanıyor?' diye. Biz de cevaplıyoruz. Belki ileri bir zaman da Türkiye'de de bu oyun meşhur olur" şeklinde anlattı.

Ülkelerinde de korona olduğu için gidemediler

Anadolu Üniversitesinde Matematik alanında Yüksek Lisansını devam eden Pakistanlı Muhammed Haris Javaid, kendi memleketinde de korona virüs vakası olduğu için oraya gidemediği, Türkiye'ye geri geldikten sonra yine belli bir süre eğitime devam edilemeyeceğinden zamanını değerlendirmek için kriket oynadığı belirtti. Javid, "Aslında bizim için daha müsait bir zaman oldu. Herkese bu tatil bir avantaj olarak görüyoruz. Hem eğitim açısında hem de sosyal aktiviteler açısında. Günümüz müsait o yüzden kriket oynuyoruz. Biliyorsunuz her tarafından korona virüs ateş gibi yayılıyor. Birçok arkadaşımız ülkemize geri döndüler. Fakat orada da korona virüs olduğu için uçuşlar iptal ediliyor yavaş yavaş. Biz de gidemiyoruz. Şu açısından da çok zor; gidersek geri geldiğimde yine eğitime devam edemeyeceğiz bir süre. O yüzden bu tatili faydalı bir şekilde eğlenerek geçirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarla kriket oynayarak eğleniyoruz" şeklinde konuştu.

"Türk halkına da davet ediyoruz"

Anadolu Üniversitesinde Türk Dili ve Ebediyeti alanında Yüksek lisansı yapan diğer bir öğrenci Hindistanlı Matin Shershah ise oynadığı kriket hakkında konuşurken Türk halkına da bu oyunun oynamasına davet eden Matin, "Bildiğiniz gibi Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerde kriket çok popüler. Her yerde böyle çocukların kriket oynadığı görebilirsiniz. Biz de buraya geldik. Arıyorduk böyle bir şey. Şimdi tatil oldu okulda. Arkadaşlarla birlikte böyle kriket oynamaya başladık. Türk halkına da davet ediyoruz. Çok güzel bir oyun. Çok keyif alıyoruz. Hem spor yapmış oluyoruz" dedi.

Oynadığı oyunla Türkçeyi de zenginleştiriyorlar

Öte yandan Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji bölümünde son sınıf öğrencisi olan Bangladeşli Md. Forid oynadığı kriketi hakkında genel bilgiler verirken oynama sırasında da Türkçe konuştuğu ve bu vesile ile krikete özel kelimelerinin Türkçe ile birleştirerek kullandığı dile getirdi. Forid, "Bu aslında uluslararası bir oyundur. İngiltere, Avustralya, Güney Asya'da olan Hindistan, Pakistan, bizim Bangladeş'de çok meşhur bir oyundur. Bizim de milli oyunu değil, ama onun kadar meşhur olan bir şey. Burada biz Güney Asyalı olan, Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Sri Lanka'dan gelen öğrencilerle birlikte oynuyoruz. Bu oyunun kendi cümlelerini, Türkçe olmayan cümlelerini biz Türkçeleştirerek kullanıyoruz. Örnek olarak diyelim ki; topunu vuralım mı, atalım mı, vur, vurmak, bunlar Türkçe kelimeler ama kriket oyununda kullanması gereken kelimeler olduğu için bu Türkçe olmayan cümleleri kriket dili ile birleştirerek kullanıyoruz. Bir de İngilizce olan, Türkçeye hiç benzemeyen cümleler de Türkçe ile birleştirerek kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA