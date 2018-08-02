Yabancı Öğrenciler Kına Gecesini Öğrendi

Samsun'da düzenlenen 'Türk Gecesi' etkinliğine katılan 20 farklı ülkeden 24 yabancı öğrenci için, Türk toplumumun en önemli kültürleri arasında yer alan 'kına gecesi' programı düzenledi. Programda yabancı öğrenciler, erik dalı oynadı, damat halayı çekti. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) işbirliğiyle gerçekleştirilen, Türkçe Yaz Okulu etkinlikleri çerçevesinde, Samsun'da misafir edilen 20 farklı ülkeden 24 uluslararası öğrenci için 'Türk Gecesi' tertip edildi. Omtel Otel'de düzenlenen programa Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Arjantin, Bahreyn, Bhutan, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, Guatemala, Hindistan, İtalya, İngiltere, Japonya, Kenya, Kolombiya, Libya, Peru, Portekiz, Singapur, Sierra Leone ve Şili'den gelen öğrenciler katıldı. 21 günlük Samsun programı çerçevesinde Türkçe dil eğitim, turistik gezi turları, ve kültür sanat etkinlikleri yapılan programda son olarak ise Türk kültürünü tanıtmak amacıyla önemli bir program organize edildi.

MEHTERAN EŞLİĞİNDE PLEVNE MARŞI'NI OKUDU

Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencilere Türk kültürüne ait unsurların sergilendiği program, uluslararası öğrenciler ve davetliler tarafından ilgiyle takip edildi. Omtel Otel'de gerçekleştirilen programda ilk olarak mehter takımı sahneye çıkıldı. Öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle takip edilen mehter takımı icra ettiği marşlarla misafir öğrencilere coşkulu bir gece yaşattı. Mehter marşına hayran olan Bahreynli öğrenci Hasan Abdulla ise mehteran eşliğinde Plevne Marşı'nı okudu. Programın son kısmında ise kültürümüzün en önemli örnekleri arasında yer alan kına gecesi etkinliği yabancı öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

(Şahin Binici/İHA)