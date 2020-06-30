Yabancı öğrenciler KBÜ'lü olmak için yarıştı Ankara, Mersin, Hatay ve Karabük'te yapılan Uluslararası Öğrenci Sınavında (ULOS), 1650 öğrenci Karabük Üniversiteli (KBÜ) olabilmek için yarıştı.

Ankara, Mersin, Hatay ve Karabük'te yapılan Uluslararası Öğrenci Sınavında (ULOS), 1650 öğrenci Karabük Üniversiteli (KBÜ) olabilmek için yarıştı.

Türkiye'de 90 farklı ülkeden 8 bine yakın yabancı öğrencisi bulunan KBÜ'nün Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Tanış, 7 ayrı sınav merkezinde 1650 uluslararası öğrenciye sınav yaptıklarını, bunlardan 500'üne kontenjan ayrıldığını bildirdi.

Bu kontenjanın büyük bir kısmının dolacağını düşündüklerini anlatan Tanış, "Planlanan devlet politikaları doğrultusunda, uluslararası öğrenci sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bugün yapılan KBÜ-ULOS Türkiye'de 80'den fazla üniversite tarafından tanınmaktadır. Aynı zamanda, bu yıl ilk defa yurt dışından sınava girmek isteyen ancak pandemi nedeniyle katılamayan uluslararası öğrenciler için 'online sınav' planladık. 13 Temmuz'da Afganistan ve Pakistan, 14 Temmuz'da Ürdün, 18 Temmuz'da Kamerun'da ilerleyen süreçte Kazakistan ve Gabon ülkelerinde yaşayan öğrenciler için 'online sınav'ları gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA