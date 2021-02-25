Yabancı öğrenciler "İnsan Kütüphanesi" projesiyle birbirlerini "çevrim içi" tanıyacak

Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Topluluğu tarafından hayata geçirilecek "İnsan Kütüphanesi Projesi" kapsamında farklı ülkelerden öğrenciler, kültürlerini birbirlerine çevrim içi ortamda anlatacak.

Uluslararası Öğrenciler Topluluğunca "Kültürlerin konuştuğu kütüphane projesi" sloganıyla hayata geçirilecek çalışma kapsamında Kastamonu Üniversitesinde okuyan yabancı öğrenciler, kültürleri, gelenekleri, görenekleri ve ülkeleri hakkında sosyal medya üzerinden bilgi aktaracak.

Uluslararası Öğrenciler Topluluğu Başkanı Afranur Furkan, AA muhabirine, Kastamonu Üniversitesinin en fazla yabancı öğrenci alan üniversitelerden olduğunu söyledi.

Bu durumdan, öğrencilerin birbirlerinin kültürlerini tanıması için yararlanmak istediklerini vurgulayan Furkan, "Üniversiteliler olarak sadece kitap ve kütüphane arasında bir eğitim değil de bu arkadaşların içinde bulunduğu kültürleri aktaracakları kütüphane oluşturalım dedik." ifadesini kullandı.

Furkan, projeyi farklı ülkelerden öğrencilerin kültürel etkileşim içinde bir araya gelmeleri amacıyla hazırladıklarını anlattı.

Proje başladığında yurt dışından gelen öğrencilerin deneyimlerini paylaşacağını belirten Furkan, "Her insanı kendi kültürü, geleneğiyle oluşturduğu canlı bir kitap olarak düşünebiliriz. O yüzden projemize canlı kütüphane ve kültürlerin konuştuğu proje ismini verdik. Bu proje aslında kendi alanında bu şekilde yapılan ilk projedir." dedi.

Yüz yüze konferans şeklinde planlanan projenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla çevrim içi ortamda yapılacağını söyleyen Furkan, öğrencilerin, her hafta belirli saatlerde bağlanarak kendilerini, kültürlerini ve ülkelerini anlatacağının altını çizdi.

Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gören Çadlı Youssouf Abakar da ülkesinden bahsetmek için sabırsızlandığını dile getirerek, "Proje başladığında bir yeri ya da kültürü tanımak için kütüphaneye girip kitap okumak yerine bir insanı okumuş olacağız. Farklı kültürlerden, farklı kişilerden bire bir kültürü dinleyeceğiz ve öğreneceğiz. Bu amaçla yola çıktık, bu imkanı diğer arkadaşlarımıza da sunuyoruz." diye konuştu.

Afgan Nabila Yaqubi de projenin kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Daha önce kültürleri kütüphanelerden, kitaplardan öğreniyorduk. Proje hayata geçtiğinde o kültürün içinde yaşamış kişilerden öğreneceğiz. O anlamda çok anlamlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kastamonu Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu Başkanı Tural İsabayli de proje başladığında diğer öğrencilere "Karabağ" konusunu anlatacağını söyledi.

Azerbaycanlı Garanfil Kerimova ise yeni kültürler tanımanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor