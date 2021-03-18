Yabancı öğrenciler 'Hey Onbeşli' ağıdını seslendirdi, din görevlileri istiklal marşını okudu
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Yabancı öğrenciler 'Hey Onbeşli' ağıdını seslendirdi, din görevlileri istiklal marşını okudu

18.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:57
Yabancı öğrenciler 'Hey Onbeşli' ağıdını seslendirdi, din görevlileri istiklal marşını okudu

Tokat'ta 18 Mart Çanakkale Şehitleri anısına yabancı uyruklu öğrenciler 'Hey Onbeşli' ağıtını seslendirirken, din görevlileri ile gençler İstiklal marşını okudu.

Tokat'ta 18 Mart Çanakkale Şehitleri anısına yabancı uyruklu öğrenciler 'Hey Onbeşli' ağıtını seslendirirken, din görevlileri ile gençler İstiklal marşını okudu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde İstiklal Marşının kabulü ve 18 Mart Çanakkale Şehitleri anısına İstiklal marşını gençlerle birlikte din görevlileri okudu. İlçede cami ve beldelerde çeşitli mekanlarda okunan İstiklal Marşı sosyal medyada ilgi gördü. Zümrüttepe Cami Din Görevlisi Hamza Aydın, Reşadiye Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak İstiklal Marşının kabulünün 100. Yılı anısına klip hazırladıklarını ifade ederek, "Amacımız gençlerin milli ve manevi duygularını diri tutmak. Vatan sevgisini, vatanın nasıl kurulması gerektiğini ve vatanın nasıl kazandığı konusunda farkındalık oluşturmaktı. Nasıl ki ecdat varını, yoğunluğu ortaya koymak suretiyle canını, kanını her şeyini feda etmek suretiyle bu vatanı koruduysa. Bizlere düşen de zannediyorum aynı ve duygu ve düşünceleri gençlerimize aktarmaktı. Her ülkenin bir milli marşı vardır. Fakat bizim Milli Marşı'mız olan İstiklal Marşı'nın bir anlamı var. Bir oluşumu var. Yani bu marş durup dururken yazılmadı. Rabbim bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. O zor günlere vatan ve millet olarak geri döndürmesin bizleri" dedi.

Yabancı uyruklu öğrenciler "Onbeşlier" ağıtını seslendirdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler 18 Mart Çanakkale Şehitleri anısına 'onbeşliler' ağıtını seslendirdi. Çanakkale Savaşı'nda 15 yaşında gönüllü asker olarak cepheye giden kahramanların duygu, düşünce ve hikayelerini anlatan "Hey Onbeşli" ağıtını Kamerun, Çad, Endonezya, Afganistan, Somali, Azerbaycan ülkelerinden Tokat'a gelerek öğrenim gören öğrenciler seslendirdi. - TOKAT

Yabancı öğrenciler 'Hey Onbeşli' ağıdını seslendirdi, din görevlileri istiklal marşını okudu
Yabancı öğrenciler 'Hey Onbeşli' ağıdını seslendirdi, din görevlileri istiklal marşını okudu
Yabancı öğrenciler 'Hey Onbeşli' ağıdını seslendirdi, din görevlileri istiklal marşını okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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