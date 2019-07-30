Yabancı öğrenciler Hattuşa'yı gezdi

Yunus Emre Enstitüsü 2019 yılı Tematik Yaz Okulları kapsamında 21 ülkeden Türkiye'ye gelen arkeolog ve sanat tarihi öğrencileri, Çorum'un Boğazkale ilçesinde bulunan Hattuşa Ören Yeri'ni gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün davetiyle Çorum'a gelen heyet, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ni ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ile Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schaner'in ev sahipliğindeki gezide arkeoloji öğrencileri, devam eden kazı çalışmalarını inceledi.

Ardından Yazılıkaya ve Alacahöyük ören yerlerini de gezen heyet, buralardaki arkeolojik kazılarda elde edilen tarihi eserler hakkında bilgi aldı.

Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada proje kapsamında ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bosna-Hersek, Çekya, Çin, Fas, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, İtalya, Kazakistan, İngiltere, İran, Lübnan, Malezya, Romanya, Tunus ve Ukrayna'dan arkeolog ve sanat tarihi öğrencilerinin Çorum'a geldiğini söyledi.

Gezide öğrencilerin ders kitaplarında okudukları Hitit medeniyetini yakından tanıma fırsatı bulduklarını dile getiren Şengül, gezi programının yarın kent merkezinde devam edeceğini bildirdi.

Yunus Emre Enstitüsü Arkeoloji Yaz Okulu Koordinatörü Yunus Emre Bilici ise proje kapsamında Türkiye'ye gelen arkeolog ve sanat tarihi öğrencilerinin Hattuşa'nın yanı sıra Asos, Göbeklitepe, Troya, Efes Antik Kenti ve Zeugma Mozaik Müzesi gibi önemli arkeolojik merkezleri de ziyaret edeceğini söyledi.

Türkiye'nin sahip olduğu kültürel mirasın aslında bir dünya mirası olduğunu ifade eden Bilici, "Bunu tüm dünya milletleriyle bu alanda çalışan arkeolog ve sanat tarihçilerinin hizmetine sunmak, göstermek ve tanımak amacıyla Arkeoloji Yaz Okulu projemizi sürdürüyoruz. Şu anda 21 ülkeden davetliler burada bulunmakta." diye konuştu.

Kaynak: AA