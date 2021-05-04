Yabancı öğrenciler Giresun'da duvarları renklendirdi
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Yabancı öğrenciler Giresun'da duvarları renklendirdi

Yabancı öğrenciler Giresun'da duvarları renklendirdi
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun'da, İspanyol ve Kolombiyalı iki öğrenci, kente özgü figürleri kullanarak bazı duvar cephelerine resim çizdi.

Giresun'da, İspanyol ve Kolombiyalı iki öğrenci, kente özgü figürleri kullanarak bazı duvar cephelerine resim çizdi.

Giresun Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca finanse edilen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında "Benim Şehrim Giresun-Gençler Bir Arada" projesi kapsamında kente 2 Erasmus öğrencisi geldi.

İspanyol Maria Luisa Duarse Bedoya ve Kolombiyalı Valeria Villagas Venegas, belediyenin sosyal proje etkinliklerine katıldı.

Her iki öğrenci de sokak güzelleştirmesi programı kapsamında Gazipaşa İlkokulu, Aksu Bilgi Evi, Giresun Mekan ve Meydan mevkisindeki üst geçit altının cephelerini Giresun'un önemli turizm merkezi ve figürleri olan Gedikkaya, Giresun Adası, kale, fındık, kiraz ve taflan resimleriyle süsledi.

Oluşturulan farkındalıkla boş duran duvarlar değişik motiflerle renklendirilerek güzel bir görselliğe kavuşturuldu.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da çalışmaları dolayısıyla teşekkür ettiği öğrencilere çiçek ve hediye paketi verdi.

Şenlikoğlu, öğrencilerden ülkelerinde Türkiye ve Giresun'dan bahsederek güzelliklerini anlatmalarını da istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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