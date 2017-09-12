Yabancı Öğrenciler Erasmus Kapsamında Bilecik'e Geldi

Bilecik Belediyesi; Erasmus Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında yürütülen "Ekmeğini İsraf Etme" projesi ile 4 ülkeden gelen öğrencileri Bilecik'te ağırladı.



Bilecik'in tanıtım ve turizm alanındaki faaliyetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi, gerçekleştirilen çalışmayla Hırvatistan, Polonya ve Romanya'dan olmak üzere 28 kişilik öğrenci heyetini Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'te ağırladı. Gerçekleştirilen gezi kapsamında Bilecik ve ilçelerindeki birçok tarihi mekanları gezen heyet, kentin doğal güzellikler ve kültürel değerler hakkında da bilgi sahibi oldu. Pazaryeri ilçesindeki Kınık Köyünde çömlekçi ustalarını görme imkanı bulan heyet, gezileri kapsamında Şeyh Edebali Türbesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Tarihi Belediye Binası ve Saat Kulesi'ni gezdi. Programda Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce ve Gonca Tekin rehberlik ederek gezilen yerler hakkında bilgiler verdi. Tarih Şeridi Gösteri Salonunda 3 boyutlu Bilecik Belgeselini izleyen konuklara, Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan meşhur Osmanlı Şerbeti ve Bilecik'in lezzetlerinden olan lokumlar ikram edildi. Bilecik ve ilçelerindeki güzelliklere olan hayranlıklarını ifade eden öğrenciler, gezdikleri alanlarda bol, bol fotoğraf çektirdi.



Bilecik'te oldukları için duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler, güzel çalışmaları dolayısıyla Belediye Başkanı Selim Yağcı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK