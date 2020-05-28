Yabancı öğrenciler de EBA'dan yararlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yabancı öğrenciler de EBA'dan yararlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yabancı öğrencilerin de Türk öğrencilerle birlikte TRT-EBA TV aracılığı ile derslerini takip ettiğini ve binlerce ders içeriğine ulaşabildiğini ifade etti.

Yabancı öğrenciler de EBA'dan yararlanıyor
28.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:59

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yabancı öğrencilerin de Türk öğrencilerle birlikte TRT-EBA TV aracılığı ile derslerini takip ettiğini ve binlerce ders içeriğine ulaşabildiğini ifade etti.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarda 23 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından, çeşitli nedenlerle Türkiye'de bulunan ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrenim gören yaklaşık 800 bin öğrencinin de uzaktan eğitim sistemine dahil edildiğini belirtti.

"Yabancı öğrencilerimiz de Türk akranları ile birlikte TRT-EBA TV aracılığı ile derslerini takip ediyor, EBA üzerinden düzenlenen çevrim içi derslere katılarak binlerce ders içeriğine ulaşabiliyor." bilgisini paylaşan Selçuk, yabancı öğrencilerin Türkiye ve eğitim sistemine uyumlarının sağlanması amacıyla 2019-2020 ders yılında oluşturulan ve yoğunlaştırılmış Türkçe öğretimi yapılan uyum sınıflarına değindi.

Selçuk, bu sınıflardaki ilk ve ortaokul öğrencilerinin, öğrenimlerine uzaktan devam edebilmeleri amacıyla "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında, Türkçe uzaktan eğitim ders videoları hazırlandığını kaydetti.

PIKTES kapsamında istihdam edilen Türkçe öğretmenleri ve rehber danışmanların öğrencilerle sürekli iletişim halinde olduğunu ifade eden Selçuk, "PIKTES kapsamında istihdam edilen 3 bin 547 Türkçe öğretmeni, öğrencilere internet ve telefon aracılığıyla ulaşarak, alternatif uzaktan eğitim imkanlarına ilişkin onlara bilgilendirmeler yaptı. Tüm öğrencilerimiz ve aileleri için rehberlik süreci de çok önemsediğimiz bir konu." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, yine PIKTES kapsamında istihdam edilen 375 rehber danışman tarafından öğrencilere akademik ve kişisel rehberlik yapılarak, gereken durumlarda psikososyal destek sağlandığına da işaret etti.

Yabancı öğrenciler için hikaye ve eğitim setleri

Rehber danışmanların, öğrencilerin akademik, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla onların ailelerine yönelik rehberlik faaliyetlerinin de yürütüldüğünü vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitim sürecini desteklemek amacıyla yaklaşık 75 bin dezavantajlı öğrenciye Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde kırtasiye malzemesi, yabancı öğrenciler için hazırlanmış 10 kitaptan oluşan hikaye seti ve Türkçe alıştırma kitabından oluşan eğitim seti gönderildi. Ayrıca hijyenin çok önemli olduğu bu süreçte 4 bin aileye sabun, dezenfektan, diş fırçası ve macunu ile hijyen kitabı gibi malzemelerden oluşan kişisel bakım paketi de ulaştırıldı."

10 bin yabancı yetişkine bilgilendirme

Türkiye'nin salgın sürecinde dünyanın her köşesine ulaştırdığı yardımlar ve başarılı çalışmalarıyla tüm ülkelere örnek olduğunu belirten Ziya Selçuk, her bir öğrencinin ihtiyacının değerlendirildiğini ve Türkiye'deki yabancı öğrenciler de dahil tüm öğrencilerin, süreçten en az şekilde etkilenmesi için titiz bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekti.

Selçuk, "Yabancı ailelerin Türkçe öğrenmesi amacıyla çeşitli projeler altında uzaktan eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda uzaktan ve yüz yüze eğitim sistemleri bir araya getirilerek oluşturulan 'Harmanlanmış Eğitim' modeli geliştirildi. Bu model çerçevesinde ülkemizde bulunan yabancı yetişkinler, Türkçe dil eğitiminde e-öğrenme yoluyla faydalanıyor. Öğretim Yönetim Sistemine kayıtlı yaklaşık 10 bin yabancı yetişkine koronavirüs salgını ve salgından korunma yolları hakkında sistem üzerinden bilgilendirme yapıldı. Ayrıca salgın sürecinde yabancı velilere farklı iletişim kanallarıyla bilgilendirmeler yapılarak çocukları ile birlikte evde düzenleyebilecekleri eğitim etkinlikleri konusunda destek sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Haber
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Haber
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Devlet Bahçeli Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Demet Akbağ Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Kenan Sofuoğlu Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Yabancı öğrenciler de EBA'dan yararlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 16:02:30. #1.14#
title