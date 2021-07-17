Yabancı öğrenciler Çubuk'u gezdi
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Yabancı öğrenciler Çubuk'u gezdi

Yabancı öğrenciler Çubuk'u gezdi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Erasmus Avrupa Dayanışma Programı (ESC) projesi kapsamında İngiltere, İtalya, Fas, Ukranya, Litvanya, Yemen ve Romanya'dan gelen öğrenciler, Türk öğrencilerle birlikte Çubuk'u gezdi.

Erasmus Avrupa Dayanışma Programı (ESC) projesi kapsamında İngiltere, İtalya, Fas, Ukranya, Litvanya, Yemen ve Romanya'dan gelen öğrenciler, Türk öğrencilerle birlikte Çubuk'u gezdi.

Eğitimde kaliteyi artırmak, dil öğrenimini teşvik etmek ve ülkenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen projede, aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 7 farklı ülkeden toplam 15 kişilik heyet, Çubuk'u geldi.

Gezi esnasında Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç'ı da ziyaret eden heyet, ilçenin tarihi ve turistik konularında bilgi aldı.

Dünyaca ünlü Çubuk turşusu, Çubuk Agat taşı ve ilçenin ekonomik değerleri hakkında bilgi veren Kılıç, öğrencilerin Çubuk'u ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçemiz tarım, hayvancılık, turizm, eğitim ve sanayi kentidir. İlçemizde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde 111 ülkeden öğrenci eğitim görüyor. Bu konumuyla uluslararası bir üniversite. İnşallah sizler de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde eğitimlerinizi tamamlarsınız. Turşumuz bir dünya markasıdır. Umarım ilçemizi beğenmişsinizdir." dedi.

Bu tür ziyaretlerin devam edeceğini kaydeden Kılıç, "Ülkelerine döndüklerinde Çubuk'u ve ilçemizin ekonomik değerlerini anlatacaklar ve bizim birer gönüllü elçimiz olacaklar." diye konuştu.

Karagöl Tabiat Parkı'nı da ziyaret eden grup, Çubuk Agat taşı işleme atölyesi ve Çubuk Şehir Müzesi'ni de ziyaret edecek.

Yabancı öğrenciler Çubuk'u gezdi
Yabancı öğrenciler Çubuk'u gezdi
Yabancı öğrenciler Çubuk'u gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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