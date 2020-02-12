Yabancı öğrenciler, 4 dilden ezgilerle gönüllere dokunuyor

12.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:53

Konya'da 2 kıta ve 7 ülkeden öğrencilerin oluşturduğu "Kültür Mantarları" grubu, yorumladıkları İspanyolca, Farsça, Türkçe, Arapça şarkılar, okudukları şiirler ve kurdukları münazara platformu ile kentin kültürel hayatına renk katıyor.

Eğitime devam ettikleri Konya Mevlana Uluslararası İmam Hatip Lisesinde yolları kesişen Filistinli Amjad Cemal Hawash, Lübnanlı Ali Halid Faruk, Etiyopyalı Saad Jowhar Abdurehman, Hindistanlı Altamash Rahman, Suriyeli Ehsan Muhammed Zarrad, Iraklı Ahmed Azad Ali ve Burundili İdrissa Rusongeka, öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle "Kültür Mantarları" müzik grubunu kurdu.

Farklı kültürlere sahip olmalarına rağmen farklılıklarını fırsata çeviren öğrenciler, verdikleri konserlerle kısa sürede kentte tanınır oldu.

Yöresel kıyafetlerle çıktıkları konserlerde 4 dilde şarkılar söyleyip şiirler okuyan grup üyeleri, münazara etkinlikleri de gerçekleştiriyor.

"Bir Başkadır Benim Memleketim", "Çanakkale Türküsü" gibi birçok eseri seslendiren grup, bunun yanı sıra ilahiler de okuyor.

Boş zamanlarında da birlikte vakit geçirerek dostluk örneği sergileyen, okulun düzenlediği etkinliklere ve yarışmalara katılan grup üyeleri, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinden de destek görüyor.

"Türkiye bizim ikinci ülkemiz oldu"

Amjad Cemal Hawash, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce ülkesindeki ses yarışmasına katılmasıyla başlayan müzik serüvenine Türkiye'de grup kurarak devam ettiğini söyledi.

Başka diyarlardan geldiklerini ve ailelerinden uzakta kalmanın çok zor olduğunu vurgulayan Etiyopyalı Saad Jowhar Abdurehman ise bu aktivitelerin arkadaşlar arasındaki bağı güçlendirdiğini kaydetti.

Abdurehman, Türkiye'nin ikinci ülkeleri olduğunu dile getirerek, "Türkiye'yi seviyoruz. Bu grup sayesinde farklı kültürleri ve Türk kültürünü tanıma fırsatı bulduk. Şarkılar söylerken, o şarkıdaki duyguyu yaşamaya çalışıyoruz. Şehit türküleri söylerken, o duyguyu yaşamaya çalışıyoruz. 'Memleketim' şarkısını söylerken, Türkiye'nin yanı sıra kendi memleketlerimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Altamash Rahman da yaptıkları etkinliklerle motivasyonlarının arttığını, Türkiye'deki öğrencilik günlerinin daha eğlenceli ve anlamlı hale geldiğini ifade ederek, "Hayatımın en güzel günlerini Türkiye'de geçiriyorum." dedi.

İdrissa Rusongeka ise Türk edebiyatına ilgi duyduğunu belirterek, başta Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" şiiri olmak üzere şiirler okuduğunu aktardı.

Kaynak: AA