Yabancı Muhabirler Kulübü, Çin'de basın özgürlüğünün azaldığına ilişkin rapor hazırladı

Yabancı Muhabirler Kulübünün (FCCC), hazırladığı raporda Çin'de geçen yıl basın özgürlüğünün azaldığı belirtildi.

"FCCC 2020 Medya Özgürlüğü Raporu"nda, Çin makamlarının yabancı muhabirlerin çalışmasını engellemek için çabalarını artırdığı görüşüne yer verildi.

Raporda, yabancı muhabirlerin vize onay süreçlerinin uzatıldığı, verilen vize sürelerinin ise kısaltıldığı bildirildi.

Raporda, Sincan Uygur, Tibet ve İç Moğolistan özerk bölgelerinde haber takibi sırasında muhabirlerin kamuya açık yerlere erişiminin sınırlandırıldığı, gazetecilerin bu bölgelerde çektikleri fotoğraf ve görüntüleri silmeye zorlandığı aktarıldı.

Ayrıca raporda, gazetecilerin, haber çalışmaları sırasında "bazı kişiler ve gözlem sistemleri" tarafından sürekli izlendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı