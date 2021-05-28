Yabancı medya mensupları AA ve TİKA iş birliğinde düzenlenen "Yeni Nesil Habercilik Eğitimi"ni değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yabancı medya mensupları AA ve TİKA iş birliğinde düzenlenen "Yeni Nesil Habercilik Eğitimi"ni değerlendirdi

Yabancı medya mensupları AA ve TİKA iş birliğinde düzenlenen 'Yeni Nesil Habercilik Eğitimi'ni değerlendirdi
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında düzenlenen "Online Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı"na katılan farklı ülkelerden medya mensupları, gördükleri gazetecilik eğitimin çok...

Anadolu Ajansı (AA) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında düzenlenen "Online Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı"na katılan farklı ülkelerden medya mensupları, gördükleri gazetecilik eğitimin çok faydalı olduğunu belirtti.

Program kapsamında 25-27 Mayıs tarihlerinde, AA'nın alanında uzman gazetecileri tarafından "Sosyal Medya ve Yeni Medya Uygulamaları", "Gazetecilikte Gündem ve Kaynak", "Gazetecilikte Yeni Zorluklar" ve "İnternet Gazeteciliği" gibi alanlarda eğitimler verildi.

İngilizce dilinde 24 ülkeden 90'ın üzerinde medya mensubunun yer aldığı programa katılan Bosna Hersekli Azra Mesic, farklı ülkelerde görev yapan medya mensuplarıyla eğitim kapsamında bir araya geldiği için oldukça mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır gazetecilik yaptığını ve kendini sürekli geliştirmeye çalıştığını aktaran Mesic, sosyal medyanın ve yeni nesil haberciliğin öneminin henüz tam anlaşılamadığını, bu alanda bilgisini artırmaya çalıştığını dile getirdi.

"Eğitimin kariyerimi önemli şekilde etkileyeceğini düşünüyorum"

Programa Gambiya'dan katılan Sheriff Saidykhan da derslerden oldukça memnun kaldığını, "Gazetecilikte Gündem ve Kaynak" dersinin, en çok faydalandığı ders olduğunu belirtti.

Eğitimlerde öğrendiklerinin gazetecilik kariyerine önemli ölçüde katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Saidykhan, mümkün olan en kısa zamanda eğitmenlerle yüz yüze tanışmak istediğini ifade etti.

Aynı ülkeden gazeteci Modou Touray de derslerin oldukça eğitici olduğunu vurgulayarak "İnternet gazeteciliği alanına ilgi duyan bir muhabir olarak, AA'nın gelecekteki eğitim programlarına da katılmak istiyorum." dedi.

"Online İleri Seviye Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" 8-11 Haziran'da düzenlenecek

Bosna Hersekli gazeteci Hasan Hasic de çevrim içi eğitim programının kariyerine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek "Yüz yüze eğitimler belki çok daha etkili olabilir ancak bu salgın döneminde iyi organize edilmiş çevrim içi seçenekleri değerlendirmek de çok faydalı oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Özellikle AA İngilizce Haberler muhabiri Sadık Kedir Abdu'nun "Yeni Medya ve Sosyal Medya Uygulamaları" dersinden çok istifade ettiğini vurgulayan Hasic, dünyanın farklı ülkelerinden medya temsilcilerinin katılacağı bir sonraki eğitim programına da katılmak istediğini söyledi.

AA ve TİKA iş birliğinde 8-11 Haziran tarihlerinde de eğitimin ikinci ayağı olarak "Online İleri Seviye Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" düzenlenecek.

Yabancı medya mensupları AA ve TİKA iş birliğinde düzenlenen 'Yeni Nesil Habercilik Eğitimi'ni değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türk mevkidaşı Önal ile görüşmesini değerlendirdi Açıklaması
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türk mevkidaşı Önal ile görüşmesini değerlendirdi Açıklaması
Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında
Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında
'Süper Çiçek Kanlı Ay' Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gözlemlendi! Gören hemen telefonuna sarıldı
"Süper Çiçek Kanlı Ay" Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gözlemlendi! Gören hemen telefonuna sarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Varank Adnan Menderes İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yabancı medya mensupları AA ve TİKA iş birliğinde düzenlenen "Yeni Nesil Habercilik Eğitimi"ni değerlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 16:54:36. #1.14#

title