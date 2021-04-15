Yabancı konut satışında Yalova ilk 5'te yer aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yabancı konut satışında Yalova ilk 5'te yer aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yabancı konut satışında Yalova ilk 5'te yer aldı

Ocak-Mart döneminde en çok yabancı konut satışı yapılan iller arasında Yalova ilk 5'de yer aldı.

Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu
Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu

Ocak-Mart döneminde en çok yabancı konut satışı yapılan iller arasında Yalova ilk 5'de yer aldı.

Konut satışları Ocak-Mart döneminde yüzde 22,9 azaldı. Ocak-Mart döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre, 263 bin 50 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 63,5 azalışla 47 bin 216, diğer satış türleri ise yüzde 1,9 artışla 215 bin 843 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 25,2 azalışla 80 bin 370, ikinci el konut satışları ise yüzde 21,8 azalışla 182 bin 680 olarak gerçekleşti.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 663 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 644 konut ile Irak, 419 konut ile Rusya Federasyonu, 302 konut ile Afganistan ve 166 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Mario Draghi Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yabancı konut satışında Yalova ilk 5'te yer aldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:05:14. #1.16#

title