Yabancı konut satışında Yalova ilk 5'te yer aldı

Ocak-Mart döneminde en çok yabancı konut satışı yapılan iller arasında Yalova ilk 5'de yer aldı.

Ocak-Mart döneminde en çok yabancı konut satışı yapılan iller arasında Yalova ilk 5'de yer aldı.

Konut satışları Ocak-Mart döneminde yüzde 22,9 azaldı. Ocak-Mart döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre, 263 bin 50 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 63,5 azalışla 47 bin 216, diğer satış türleri ise yüzde 1,9 artışla 215 bin 843 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 25,2 azalışla 80 bin 370, ikinci el konut satışları ise yüzde 21,8 azalışla 182 bin 680 olarak gerçekleşti.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 663 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 644 konut ile Irak, 419 konut ile Rusya Federasyonu, 302 konut ile Afganistan ve 166 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı