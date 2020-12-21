Yabancı kayakseverler Kovid-19'a rağmen Erciyes'i tercih etti

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen dünyanın farklı ülkelerinden gelen kayakseverleri ağırlıyor.

Yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi, Kovid-19 tedbirlerini alarak otelleri ve pistleri kayakseverler için hazırladı.

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının uyulduğu merkezde Ukrayna, Polonya, Belarus ve Rusya gibi onlarca ülkeden turist, Erciyes'te kayak yapmayı tercih etti.

Belarus'tan gelen Uladzimir Tsitushkina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes Kayak Merkezi'nin pist uzunluğu ve sağladığı olanaklarla diğer kayak merkezlerinden daha avantajlı olduğunu söyledi.

Bu yıl ikinci kez Erciyes'e geldiğini belirten Tsitushkina, "Koronavirüs tedbirlerinin alınması buraya gelmemizi teşvik etti. Diğer yerlerle kıyaslarsak burası daha güzel. Neden? Oteller ve yemekler güzel, en önemlisi pistler açık, her taraf görünebiliyor. Bunun yanında diğer kayak merkezilerinden ayıran nokta, pistler uzun. Özellikle ağaca falan çarpmadan, takılmadan kayak yapılabiliyor." ifadelerini kulandı.

Tsitushkina, Kovid-19 tedbirlerinin sadece kayak merkezinde değil, her yerde alındığına dikkati çekerek, "Sokaklarda insanların az oluşu, çıkanların bile kurallara uygun şekilde gezmesi dikkatimizi çekti. Bizim memleketimizde maalesef böyle değil. Bu şekilde davranılması hoşumuza gitti." diye konuştu.

Nastassia Tsitushkina ise 2 yıl önce geldikleri Erciyes'e hayran kaldıkları için tatil rotalarını yeniden Kayseri'ye çevirdiklerini dile getirdi.

"Lezzetli yemekleri, pistleri ve otelleri güzel." diyen Tsitushkina, yeniden kayak merkezine geleceklerini belirtti.

"Otelin içerisinde dahi maskeyle dolaşılmadığı anda uyarılıyorsunuz"

Ukrayna'dan gelen Alexei Korj da kendi ülkesindeki pistlerle kıyaslama yaptıklarında Erciyes'in olanaklarının daha iyi olduğunu aktardı.

Arkadaşlarının tavsiyesiyle Erciyes'e geldiklerini anlatan Korj, her yönüyle beğendikleri Kayseri'ye ilerleyen yıllarda da geleceklerini söyledi.

Salgın kurallarına Erciyes Kayak Merkezi'nde uyulduğunu gördüğünü belirten Anastasia Kork da şöyle konuştu:

"Kurallara uyulmadıktan sonra dünyanın her yeri aynı. Otelin içerisinde dahi maskeyle dolaşılmadığı anda uyarılıyorsunuz. Maskeyi takmak zorundasınız. Bu da kurallara uyulmasını teşvik ediyor. Buraya pandemi var diye gelmemeyi düşünmedik çünkü kurallara uyulursa hiçbir şey olmaz. Uyulmaz, herkes kucaklaşır ve yakın bir şekilde durursa sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde virüsü kapabilirsiniz. İnsanlara kurallara uymalarından dolayı da teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün