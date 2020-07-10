"Yabancı kararını alanlar, bence bir daha oturup düşünsün"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Yabancı kararını alanlar, bence bir daha oturup düşünsün"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

10.07.2020 08:52 | Son Güncelleme: 10.07.2020 08:55

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Maçta oyuncularının karakterli bir duruş sergilediğini söyleyen Yalçın, yabancı kuralıyla ilgili ise çok sert konuştu. Bu kararı kimlerin aldığını merak ettiğini ve bu kişilerin yeniden oturup düşünmeleri gerektiğini söyleyen Yalçın, "Her seferinde Ajax örneği veriyorlar. O tesisleri gidip gezsinler, sonra da gelip Anadolu'daki tesisleri gezsinler" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan ve ilk yarısını 2-1 geride kapattığı mücadeleyi son dakika golüyle 3-2 kazanan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. İlk olarak hakemlerle ilgili konuşan Yalçın, "Maçı değerlendirmeden önce hakem arkadaşlarla ilgili konuşmak istiyorum. Göreve başladığımdan beri hakemler ve yönetimleri hakkında konuşmadım. Ancak geçen haftaki ve bu haftaki maçta hiç memnun değiliz. Sezon başından beri yapılan hatalar ve verilen kararlar canımızı çok sıktı. Kendi sahamızda rakip takım gibi oynuyoruz. Hakem arkadaşların bu duruma bu kadar müsaade etmesinin anlamı yok. Rakip santrforların sürekli hava toplarında dirsek atmasına göz yumdular. Bu tip pozisyonlar sarı kartla cezalandırılır çünkü bazı şeylerin durdurulması gerekir. Rakip oyuncuların sert müdahalelerine kart gösterilmemesi çok yanlıştı. Ali Şansalan çok beğendiğim genç bir hakem. Ancak bir takım, seyircinin olmadığı bir maçta bir takım bu kadar ezdirilmez. Yarın seyirci olduğunda durum daha farklı olur" diye konuştu.

"ARTIK SADECE KAZANMAYA YÖNELİK OYNAYACAĞIZ"

Kasımpaşa'nın oyun anlamında ve kadro anlamında çok güçlü bir takım olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kasımpaşa 8 haftadır kaybetmeyen güçlü bir takım. Maçtan önce zor olacağını söylemiştik ve öyle de oldu. N'Koudou, Ljajic yok, Burak ve Gökhan sakatlandı, Atiba cezalı duruma düştü. Çok oyuncu kaybettik. Bu dönemde oynanan oyunun zorluğu dikkat çekti. Oyuncular tarafından da bakmak lazım. Bundan sonra iyi oyundan çok maç kazanmaya yönelik oynamak gerekiyor. Şimdiden söyleyeyim, bundan sonra bu anlayışla oynayacağız. Önde oynamak istiyoruz, iyi oyun izletmek istiyoruz ama artık tribünde kimse olmadığı için sadece kazanmaya yönelik oynayacağız. Karakterli oynayan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Özellikle ikinci yarıda oyunu çevirmek için çok koştular. İnişli çıkışlı bir grafik sergiliyoruz. Bu tabii ki büyük takımlarda alışık olunan bir durum değil. Biz Beşiktaş olarak her maçımızı kazanmak istiyoruz. Kaybetmek, büyük takımda işleri zorlaştırıyor. Kalan haftalar ve önümüzdeki sezon çok daha farklı bir Beşiktaş ortaya koymaya, daha iyi bir grup oluşturmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.

"LİGİ ÜÇÜNCÜ SIRADA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Kasımpaşa karşısında sakatlanan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün Malatyaspor önünde oynamalarını zor olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Gökhan ve Burak'ın durumu yarın belli olacak. Benim görüşüm, pazartesi günü oynamaları zor. Umarım sezonu kapatmazlar. Tabii ki konsantrasyon kaybı var, fazlasıyla var. Sadece bizde değil her takımda var. Bu dönemde maç oynamak çok zor. Bu dönem normalde izin yapılan bir dönem. Pandemi döneminde 2 ay idman yapıp maç oynamadık, oyuncular da sürekli idman yapmaktan sıkılıyor. Bu bozukluk bizde de var futbolcularda da var. Bunun kadar doğal bir durum olamaz. Elimizden geldiğince konsantre olmak istiyoruz ve ligi üçüncü sırada bitirmek istiyoruz. Herkes için zor bir dönem. Maçta birer birer değişiklik yaptık. Kenarda oyuna sokacak bir tek genç oyuncular kaldı. Dorukhan'ı da zaten kullanamıyoruz. Atiba sarı kart gördü, çok yorulduğunu gördük. Necip bana göre oyuna girdikten sonra iyi oynadı, Kayseri'de de iyi oynamıştı. Verilen görevi 2 maçtır iyi şekilde yapıyor. Oyuncularımız yok, varyasyon yapamıyoruz. Güveni soktuk oyuna, sonra kenara aldık bu oyuncuyu. Çok değişiklik yaptık saha içinde. Biz de sorunları çözmek için kenarda duruyoruz. Elimizde çok alternatif yoktu bugün" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEBİLİRİZ"

Takımda yaşanan istikrarsızlığın nedeniyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Yalçın, "Ben de merak ediyorum neden istikrarsız oynadığını. Yeni sezon için şu anda zamanımız var. Araştırıyoruz ve çalışma yapıyoruz. Puan durumundaki yerimiz belli olunca, başkan ve yönetimle oturup daha geniş şekilde fikir alışverişi olacak" dedi. Ligi üçüncü sırada bitirmek istediklerini yineleyen Yalçın, "Trabzonspor ceza alır mı almaz mı bilmiyorum ama belki Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi oynayabiliriz ya da Avrupa Ligi'ne direkt gidebiliriz. Tek hedefimiz üçüncü olmak. Oyuncularımız da Kasımpaşa karşısında böyle bir ortamda özverili oynadılar. Ciddi bir mücadelenin içindeler ve durumun farkındalar" açıklamasında bulundu.

"BU KARARI KİMLER ALDI, ÇOK MERAK EDİYORUM"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu konusunda aldığı kararla ilgili de konuşan Yalçın, "Yabancı konusu çok uzun bir konu. Bu TFF'nin aldığı bir karar. Benim merak ettiğim bu kararı kimler aldı. Kimler oturup bu kararı aldı. Altyapıdan oyuncu oynatma mecburiyeti koydular. Bunu koyarak genç oyuncuların yetişeceklerini mi sanıyorlar. Bunun için önce tesis lazım. Ben 18 kulübün tesislerini bir gezmelerini tavsiye ediyorum, bir görsünler bakalım. Hersek Ajax'ı örnek veriyor. Önce gidip Ajax'ın tesislerini gezin, sonra gelip 18 kulübün tesislerini gezin. Bakın bakalım birbirine benziyorlar mı? 8 tane oyuncu içeride olacak, 6 oyuncu kulübede olacak, 3 oyuncu evde oturacak, 2 oyuncu yemekte olacak. Bu iş bana çok acayip geliyor. Bu kuralı düşürmenin oyuncu yetiştirmekle alakası yok. Anadolu'daki takımları düşünün. 2 sene sonra altyapıdan 2 oyuncuyla oyna diyorsunuz. Adamlar altyapıdan 2 oyuncu bulamazsa ne yapacak, 9 kişiyle mi sahaya çıkacak. Bunu kim oturup konuştuysa, bir daha oturup konuşsun. Fatih hocayı, Şenol hocayı, Mustafa hocayı alın, bu konuyu konuşun. İsterseniz biz de gelelim, bizlerle de konuşun. Tesis olmadan, plan program olmadan oyuncu yetişmez. Türkiye'de altyapısı en iyi olan takımlardan birisinin hocası olarak söylüyorum ben bunu. Diğer Anadolu takımlarının da konuşma hakları var ve onlar da konuşsun" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak Sağlık
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu 3. Sayfa
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü Güncel
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı Ekonomi
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik! Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik! Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yılmaz Tunç Bülent Turan Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Cem Yılmaz Kemal Sunal Demet Özdemir
Spor Podolski İrfan Buz Okan Buruk Fernando Muslera Sofiane Feghouli
Daha Fazla Türk Karar Bakan Temmuz
Şu an buradasınız: "Yabancı kararını alanlar, bence bir daha oturup düşünsün" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 08:56:49. #1.14#
title