Yabancı Kadın Yöneticiler, Bağcılar'ı Ziyaret Etti

Yabancı kadın yöneticiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından "Yerel Yönetimlerde Kadın ve Aile Çalışmaları" programı düzenlendiği belirtildi.

Program kapsamında Azerbaycan, Bosna Hersek, Kazakistan, Makedonya, Moldova, Moğolistan ve Tataristan'dan 16 yerel yöneticinin, Bağcılar Belediyesi'ne konuk olduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aralarında belediye başkanı ve meclis üyelerinin de bulunduğu ziyaretçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla buradaki kadınların bu özel gününü kutladı. Davetliler, önce kadın istihdamı, kadına yönelik çalışmalar ve kurumunun kadınlara sunduğu hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bilgilendirmenin ardından sınıfları gezen heyet, kursiyerlerle aldıkları eğitimi yerinde gördü. Konuklar, faaliyetlerin teorik ve pratik olarak incelemesini de yaptı. Heyetin ikinci adresi ise Engelliler Sarayı oldu. Atölyeleri gezen konuklar, engelli kursiyerlerle sohbet edip fotoğraf çekildi. Gezinin ardından Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı misafirleri makamında ağırladı. Heyetteki isimlerle yakından ilgilenen Çağırıcı, ileriki dönemlerde yapılacak projeler hakkında konuştu. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'ni beğenen Moldova'nın Cruzesti Belediye Başkanı Vıoleta Crudu, kendi ülkelerinde de aynı kurumdan yapmak istediklerini ifade etti."