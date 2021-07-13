"Yabancı İrtibat Görevlileri 2'nci Çalıştay Programı" Gerçekleştirildi
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"Yabancı İrtibat Görevlileri 2'nci Çalıştay Programı" Gerçekleştirildi

'Yabancı İrtibat Görevlileri 2'nci Çalıştay Programı' Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Ülkemizde görev yapan yabancı irtibat görevlilerine yönelik olarak ülkemiz kolluk kuvvetlerinin 2020 yılı ile 2021 yılının ilk 6 aylık faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla düzenlenen "Yabancı İrtibat Görevlileri 2'nci Çalıştay Programı" İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet...

Ülkemizde görev yapan yabancı irtibat görevlilerine yönelik olarak ülkemiz kolluk kuvvetlerinin 2020 yılı ile 2021 yılının ilk 6 aylık faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla düzenlenen "Yabancı İrtibat Görevlileri 2'nci Çalıştay Programı" İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un katılımı ile Ankara'da düzenlendi.

Programa ayrıca; Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Erhan Gülveren ve Resul Holoğlu, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Volkan İmişçi, Başkanlar, Daire Başkanları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri ve yabancı misyonlardan irtibat görevlileri katıldı.

Program, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un teşrifleri ile İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde başladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "FETÖ sadece Türkiye için bir tehdit değildir. Nerede fırsat bulursa orada sizin devletinizin kılcal damarlarına girmek ve devletinizi ele geçirmek için aklınızın ucundan geçmeyecek her türlü şeytani planı uygulamaya hazır bir örgütle karşı karşıya olduğumuzu asla unutmayalım. " dedi.

Türkiye'de 51 ülkeden polis irtibat görevlisinin bulunduğunu belirten Ersoy, aynı misyonu yürütmek amacıyla 60 ülke ve 2 uluslararası kuruluşa 100 İçişleri müşaviri görevlendirdiklerini ifade etti.

Ersoy, pek çok terör örgütü ile aynı anda verilen mücadele sırasında edinilen tecrübelerin diğer ülkelerle paylaşıldığının altını çizdi.

"Türkiye sadece kendisi için değil, bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanması için de çalışmaktadır. " diye konuşan Ersoy, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşın şehit olduğunu ve 2 binden fazla vatandaşın yaralandığını anımsatarak, bu darbe girişiminin, milletin kararlı duruşu sayesinde bastırıldığını vurguladı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da organize suç örgütleri ile birlikte genişleyen suç ağlarının sadece ülkeler ile sınırlı olmadığını, bu durumun küresel bir sorun haline geldiğini belirterek, "Terör başta olmak üzere uyuşturucu, kaçakçılık, insan ve silah ticareti gibi alanlarda faaliyet gösteren suç örgütlerinin arasındaki trafik, uluslararası iş birliğini de zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda hiçbir ülke kendisini organize suçların varlığından soyutlayamaz. Bu doğrultuda tam ve sürekli bir başarının sağlanması için emniyet teşkilatımız da sınır aşan suç örgütleri ile mücadelede uluslararası iş birliği ve koordinasyonu artırarak farklı stratejileri uygulamaya koymaktadır" vurgusunu yaptı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "Uluslararası Polis iş birliğine en etkin şekilde dahil olan Emniyet Teşkilatımız, 330 bini aşan personeliyle toplam nüfusumuzun % 86'sının yaşadığı bir alanda görev yapmaktadır. Yabancı ülkeler ile ikili güvenlik iş birliği faaliyetlerine yasal zemin oluşturması amacıyla bugüne kadar 124 ülke ile toplam bin 1 hukuki metin imzalanmıştır. Yine uluslararası Polis işbirliği kapsamında son 25 yılda, 76 ülke ve 9 uluslararası kuruluş ile birlikte düzenlenen 2 bin 575 eğitim programında, 41 bin 165 yabancı kolluk personeline eğitim verilmiştir. Ülkelerin demokrasilerine ve ulusal güvenliklerine büyük bir tehdit oluşturan FETÖ, PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerinin ve bağlantılı kuruluşların yabancı ülkelerdeki faaliyetlerinin engellenmesi, yuvalandıkları ülkelerin ulusal güvenliği açısından da çok büyük önem arz etmektedir" dedi.

Müşterek yürütülen iş birliği faaliyetleri ve bilgi paylaşımları sayesinde, başta terör örgütleri olmak üzere, uyuşturucu, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, telekomünikasyon dolandırıcılığı gibi birçok suça karışan şahıslara ve organize suç örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğini vurgulayan Aktaş, "Hiç şüphesiz ki, yaptığımız ve yapacağımız iş birlikleri neticesinde küresel barışın ve istikrarın önündeki en büyük engel olan 'terör' başta olmak üzere birçok suç türüyle daha etkin mücadele edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Yabancı İrtibat Görevlileri 2'nci Çalıştayı açılış programı, konuşmalar ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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