Yabancı Hem Hisse Hem Dibs Sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Eylül haftasında 134 milyon dolarlık hisse senedi ve 49,3 milyon dolarlık DİBS sattı.

Yabancı Hem Hisse Hem Dibs Sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Eylül haftasında 134 milyon dolarlık hisse senedi ve 49,3 milyon dolarlık DİBS sattı.

Kaynak: Dunya.com