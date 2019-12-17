Yabancı gençler Türk kültürünü öğrenmek için çiftlikte gönüllü çalışıyor

17.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:26

Yerel yaşam biçimlerini deneyimlemek üzere farklı ülkelerden Bilecik'e gelen gençler, çiftlikte doğayla iç içe köy hayatı yaşıyor.

Sosyal ağ üzerinden iletişime geçerek, Gölpazarı ilçesinde permakültür (sürdürülebilir tarım) çiftliği kuran 41 yaşındaki Selçuk Şahin'in çiftliğine gelen gençler hem Türk kültürünü yaşayarak öğreniyor hem de hayvan bakımı ve çiftçilik konularında bilgiler ediniyor.

Zeytinliboğaz Vadisi'ndeki çiftlikte sabahın ilk ışıklarıyla uyanan yabancı gençler, besledikleri tavukların yumurtaları ile kahvaltı ederek güne başlıyor. Yöre halkı ile içi içe olan gençler, zeytin, soğan ve sarımsak gibi bitkilerin dikim ve hasadını da öğreniyor.

Selçuk Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıl bankacılık ve ilaç sektöründe faaliyet gösterip bundan 5 sene önce Gölpazarı'nda çiftlik kurduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanından gençlerin "gönüllü" olarak çiftliğe geldiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Buraya gelen gençler normal çiftlik pratikleri yanında çok farklı yaşam deneyimleri elde edip ülkelerine dönüyor. Çiftlikte takım olma, empati, beraber başarma, motivasyon konusunda gelişme kaydediyor, aynı zamanda sıcakkanlılığı, dostluğu, ağabey-kardeşliği, anne-baba ilişkilerini, köydeki insanların birbiri ile ilişkilerini gözlemliyorlar. Gölpazarı'nda yaşayanlar yabancılara çok ilgililer, dostça davranırlar. Her gelen yabancı 'Siz sıcak kalplisiniz' diyor. Burada tanışıyorlar, kaynaşıyorlar. Bizimle ve yerel halkla iş yapma çabası içinde oluyorlar. Onlar sayesinde burada bir işi kısa sürede tanımlama ve farklı bireylerle hızlı oryantasyon sağlama yönümüzü geliştirdik, bu bizim özelliğimiz oldu."

"Türkiye gittiğim ülkeler arasında favorilerimden biri"

Gölpazarı'na 3 hafta önce gelen Kanadalı 25 yaşındaki Sol Prenail de Türk insanını çok sevdiğini, herkesin kendisine sıcakkanlı davrandığını vurguladı.

Çiftçilikle yakından ilgilendiğini anlatan Prenail, "Bu mesleğin farklı yönleri araştırıyorum. 8 aydır Avrupa'yı geziyorum, çiftlikleri ziyaret ediyorum. Ziyaretlerimde sürdürülebilir yaşam hakkında bilgi ediniyorum. Türkiye çok güzel, gittiğim ülkeler arasında favorilerimden biri." dedi.

22 yaşındaki Fransız Colin Savin ise Le Mans şehrinde iş makinesi kiralama hizmeti veren bir şirketin sahibi olduğunu dile getirdi.

İspanya'daki eğitiminin ardından dünyanın farklı şehirlerinde yaşamak ve köy hayatını deneyimlemek üzere çıktığı yolda, Türkiye'de Antalya, Pamukkale ve Gölpazarı'nı gezdiğini anlatan Savin, "Araştırmaya ihtiyacım vardı, dünyayı keşfetmek istiyordum. Daha sonra Selçuk Bey ile iletişime geçtim ve görüşmemizden iki hafta sonra buraya geldim. İki aydır buradayım, bir hafta sonra Fransa'ya döneceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA