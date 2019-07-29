Yabancı gençler Nevşehir'de parkları temizledi

UNESCO tarafından desteklenen ve Gençlik Servisleri Merkezi tarafından düzenlenen program çerçevesinde İtalya, Rusya, Meksika ve Güney Kore gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen gençler, Nevşehir'deki parklarda temizlik yaptı.

Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak, Kapadokya bölgesinin tanıtımına katkı sunmak ve farklı kültürlerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla Gençlik Servisleri Merkezi tarafından gerçekleştirilen gönüllü çalışma programı kapsamında farklı ülkelerden 17 genç Nevşehir'de buluştu.

Öğrencilerin yanı sıra mimar, mühendis, öğretmenlerin de aralarında bulunduğu gençler, 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan Zeki Soyak Parkı ve çevresinde Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çöp topladı.

Gençlere eşlik eden Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, gönüllü gençlere çevre temizliğine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Programa İtalya'dan katılan ve Roma'da felsefe üzerine doktora yapan Marta Cerretti de Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Program sayesinde hem Kapadokya bölgesinin farklı merkezlerinde gönüllü çevre temizliği yaptıklarını hem de Türk kültürünü tanımak için gezi programlarına katıldıklarını belirten Cerretti, "Daha önce Türkiye'ye gelmemiştim. İsmini birçok kez duyduğum Kapadokya bölgesini böyle bir program sayesinde gördüğüm için çok mutluyum. Burada farklı kültürlerden gelen gençler hep birlikte gönüllü olarak bir takım işler yaparken birbirimizin ve bulunduğumuz ülkenin kültürünü tanıma şansı yakalıyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan üniversite öğrencisi Ahmet Ünal da farklı ülkelerden gençlerle Nevşehir'de böyle bir çalışma yapmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Ünal, "Buradaki gençlerle parklarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıyoruz. Konukların, Türk kültürünü tanımaları ve Kapadokya bölgesini gezmeleri için farklı etkinlikler var. Bu etkinlikler sayesinde ülkemizi daha yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Gruptakilerin birçoğu daha önce ülkemize hiç gelmemiş. Onların burada Türkiye ve Türk insanına karşı kısa sürede duydukları sevgi beni çok gururlandırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA