Yabancı gazeteciler, Kayseri'ye hayran kaldı

26.10.2019 12:58

Dünya Rus Medya Kongresi için 60 ülkeden gelen 150 gazeteciyi Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21. Rus Medya Kongresi için Türkiye'ye gelen gazetecilerin Türkiye programında Kayseri'de vardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde kenti gezen gazeteciler, Kayseri'ye hayran kaldı.

Gazetecilerle kentteki bir otelde verilen yemekte bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını ifade etti.

İki ülke arasında tıpkı iki kardeş arasında olduğu gibi zaman içerisinde farklı düşünceler, farklı görüşler olabildiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ancak, özellikle son dönemde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Sayın Vilademir Putin arasındaki dostlukla, ilişkiler farklı bir noktaya taşındı. Artık iki ülke arasında güvene dayalı bir ilişki var. Rusya Türkiye'ye güveniyor, Türkiye Rusya'ya güveniyor. Devletler arasında kolay kolay tesis edilemeyen güvene dayalı samimi ilişki, iki ülkenin halkları arasındaki samimiyet ve sıcaklığın artmasına da vesile oluyor."

Kayseri'nin Erciyes gibi bir değeri bulunduğunu, Kapadokya'nın başkenti olduğunu, çok önemli tarihi ve doğal güzellikleri içinde barındırdığını ifade eden Büyükkılıç, kış döneminde Moskova-Kayseri arasındaki charter seferlerle çok sayıda Rus vatandaşı ağırladıklarını belirterek, daha fazla misafir ağırlamak için Rus gazetecilerden destek istedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise son 15 yılda artarak ivme kazanan Rusya-Türkiye ilişkilerini daha da geliştirmek arzusunda olduklarını belirtti.

Altınkaya, konuşmasının sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın doğum günü olduğunu anımsatarak, hayırlı ömürler dileğinde bulundu.

21. Rus Medya Kongresi Başkanı Caterina Gündüz de konuşmasına katılımcıları Türkçe selamlayarak başladı.

Konuşmasını Rusça sürdüren ve yeniden Türkçe tamamlayan Gündüz, güzel ev sahipliğinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de yaptığı konuşmada kongre kapsamına Kayseri'nin de alınmasını özellikle istediğini belirterek Kayseri'nin güzelliklerinden söz etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a konuşmasının ardından Dünya Rus Medya Kongresi Genel Müdürü Aleksandr Klein ve gazeteciler tarafından doğum günü sürprizi yapılarak sahneye pasta getirildi.

Konuşmaların ardından Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Kayseri ve Erciyes ile ilgili bir sunum yaptı.

Kaynak: AA