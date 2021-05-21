Yabancı gazeteciler Antalya'daki Perge Antik Kenti'ni ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yabancı gazeteciler Antalya'daki Perge Antik Kenti'ni ziyaret etti

Yabancı gazeteciler Antalya'daki Perge Antik Kenti'ni ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da düzenlenen "Turizm İçin Güvenlik" tanıtım organizasyonuna katılan yabancı gazeteciler, Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'ni gezdi.

Antalya'da düzenlenen "Turizm İçin Güvenlik" tanıtım organizasyonuna katılan yabancı gazeteciler, Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'ni gezdi.

Türkiye'de turizm sezonu öncesi güvenli turizm uygulamalarının yerinde deneyimlenebilmesi ve uluslararası misyon şefleri ile basın-yayın kuruluşlarınca Türkiye turizminin gözlemlenebilmesi için geçen yıl düzenlenen uluslararası organizasyonun ikincisi Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Organizasyona katılan yabancı gazeteciler, Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Antik kent görevlilerinden bilgi alan gazeteciler, görüntü aldı ve fotoğraf çekti.

Yabancı gazeteciler Antalya'daki Perge Antik Kenti'ni ziyaret etti
Yabancı gazeteciler Antalya'daki Perge Antik Kenti'ni ziyaret etti
Yabancı gazeteciler Antalya'daki Perge Antik Kenti'ni ziyaret etti
Yabancı gazeteciler Antalya'daki Perge Antik Kenti'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 157. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü'nün 157. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Beren Saat Burak Sergen Ceyda Düvenci Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ozan Tufan Gökhan Töre Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yabancı gazeteciler Antalya'daki Perge Antik Kenti'ni ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 18:26:56. #1.13#

title