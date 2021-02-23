Yabancı futbolculara yönelik "icra tebligatı" dolandırıcılığı davası

Yabancı futbolculara yönelik "icra tebligatı" dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Değer Okşar, Yalçın Fatih İlek, İskender Çam ve Hurşit Ünözkan ile avukatları hazır bulundu.

Şikayetçi futbolcular Silvestre Manuel Gonçalves Varela ve Hugo Rodallega Martinez'i ise avukatları temsil etti.

Duruşmada, eski Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel'in, Akhisar'da talimatla alınan tanık ifadesinin dava dosyasına girdiği bildirildi.

Tanık beyanlarına karşı diyecekleri sorulan sanık Değer Okşar, Eryüksel'in yalan söylediğini ve kendisini suçladığını iddia etti.

Eryüksel'i defalarca Galatasaray yönetimiyle görüştürdüğünü savunan Okşar, "Oyuncuyla da görüştüm, oyuncuyu zaten biz takip ediyorduk. Bir kulüp bir oyuncuyu takip ediyorsa kendisi görüşme yapar, herhangi bir aracıya yetki vermez. Ben şu anda Menemenspor'da idari teknik direktörlük görevi yapıyorum. Hugo Martinez yaklaşık 3 senedir futbol oynamamaktadır. Bana borcunu ödemeden ülkeden ayrılmıştır ve bununla ilgili yargılanıyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Yalçın Fatih İlek, futbolcuların menajerleri tanımıyor algısı oluşturulduğunu ve bunun doğru olmadığını aktararak, şunları anlattı:

"Hugo Martinez'in transferini Trabzonspor'a gerçekleştirdim. Evinin elektrik, doğalgaz, su vesaire her şeyini ben yaptım. Benim yakın arkadaşımdı. Paramı ödemeyeceğini anlayana kadar bu şekildeydi. Bu yargılama nedeniyle işimi yapamıyorum, itibarımı kaybettim. Yapmadığım bir şeyden dolayı yargılanıyorum. Şikayetçi icra takiplerinden sonra bile bana para göndermiştir. Bu durumdan çok fazla zarar gördük, beraatimi talep ediyorum."

Sanık İskender Çam, "Müştekilerin tebligat adresleri polis tutanaklarıyla tespit edilmiştir. Ben müştekinin transferini gerçekleştirdim. Beni dolandırıcılıkla suçlayan futbolcu Manuel da Costa'nın transfer görüşmelerini yapmak üzere yetki vermişlerdir. Alacağımı hukuk çerçevesinde istemeye devam ettim. Bununla ilgili Portekiz mahkemelerinde yasal haklarımı kullandım. İftiraya uğradım. Borçlardan kaçmak için beni suçlayarak itibarımı zedelemişlerdir. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Hurşit Ünözkan ise 29 yıllık PTT memuru olduğunu, davanın hiçbir tarafını tanımadığını ve ilk defa başına böyle bir olay geldiğini söyleyerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve futbolcular Hugo Rodellega Martinez, Deivson Rogerio da Silva, Silvestre Manuel Gonçalves Varela, Luis Francisco Grando, Marvin Renato Emnes ve Manuel Mrouan da Costa Trindade'nin "müşteki" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, yabancı futbolculara icra takibi başlattığı öne sürülen 3 sanığın "kamu kurum ve kuruluşlarının aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", sahte tebligatları yaptığı ileri sürülen iki posta memurunun ise "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar