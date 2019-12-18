Yabancı Film Yapım Desteği İçin İlk Randevu Rusya İle…

18.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:16

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, 20-26 Aralık 2019 tarihinde 22. kez sinemaseverlerle buluşacak. Festival her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden özel film seçkilerini sinemaseverler ile buluşturmaya devam ederken, bu yıldan itibaren uluslararası sektör buluşmalarının adresi oluyor.

2019 yılı içinde yürürlüğe giren Yeni Sinema Kanunu ile Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak yabancı film yapımcılarına Türkiye'de harcadıkları tutarın %30'una kadarının iade edilebilmesi amacıyla "Yabancı Film Yapım Desteği" yeni bir destek türü olarak düzenlenmişti. Destek ile baştanbaşa doğal plato özelliğine sahip olan Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünün önemli oranda artacağı ve dünya çapında sinema filmlerinin Ülkemizde çekileceği öngörülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu doğrultuda yabancı yapımcıların ihtiyaç duyacağı tüm bilgilere tek yerden ulaşabilmelerini sağlamak için "Filming in Turkey" web portalı hazırladı. Hazırlanan web portalında yabancı yapımcılara online vize başvuru süreçlerinden çekim izinlerine, çekim mekanları, yapım, dağıtım, teknik ekipman firmaları, oyuncu ajansları, yabancı yapım desteklerine ilişkin detaylar ile konaklama ve ulaşım gibi yabancı yapımcıların ihtiyaç duyabileceği tüm bilgiler yer alıyor.

Uluslararası film yapımcılarına Türkiye'nin sahip olduğu doğal zenginliği, teknik altyapıyı, ortak proje imkanlarını ve teşvik sistemlerini tanıtmak amacıyla bu yıl birincisi gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Sektörel Buluşmaları" Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAK ev sahipliğinde başlıyor.

20-26 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu yılki odağında diğer sanat dallarında olduğu gibi sinema alanında sosyal hayatla iç içe, toplumsal gerçeklikleri yansıtmayı hedef bilmiş ve bu yolda ilerlemiş birçok oyuncuya ve yönetmene hayat veren Rusya var. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin de katılacağı etkinlikte Rusya'nın en önemli yapımcıları Türk yapımcılarla bir araya gelecek. Türk sinema sektörü ve yabancı yapım destek sistemi Rus yapımcılara anlatılırken yeni projelerin hayata geçirilmesi için görüşmeler yapılacak.

Randevu İstanbul Film Festivali aynı zamanda bu yıl Rus sinemasını tüm yönleriyle temsil eden filmleri Rus Uzun Metraj Kurmaca, Rus Kısa Metraj, Ulusal Uzun Metraj, bölümleriyle İstanbullu sinemaseverlerin karşısına çıkarıyor.

Kaynak: Bültenler