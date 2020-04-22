HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi - Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Phoenix, Ekonomi, Haber

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü faiz indirimiyle ana hedefinin ekonomiyi desteklemek olduğunu gösterdiğini belirtti.

22.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:30
Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü faiz indirimiyle ana hedefinin ekonomiyi desteklemek olduğunu gösterdiğini belirtti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e çekti.

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin, bu kararıyla ana hedefinin ekonomiyi desteklemek olduğunu ve TL'deki olası değer kayıplarına hazır olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftaya gerçekleşecek Enflasyon Raporu toplantısında enflasyon öngörüsündeki olası aşağı yönlü revizyonların bu cesur faiz indirimlerini teorik olarak haklı göstereceğini söyledi.

Kalen, TCMB'nin faiz indirimiyle ana hedefinin ekonomiyi desteklemek olduğunu gösterdiğini ve TL'deki olası değer kayıpları konusunda fedakarlıkta bulunmak istediğini ifade etti.

Kalen, "Merkez Bankası, gelecek haftaki Enflasyon Raporu toplantısında koronavirüs kaynaklı dezenflasyonist etkilerden dolayı enflasyon tahminini aşağı yönlü mü güncelleyecek ya da TL'deki değer kayıpları enflasyon projeksiyonlarını etkileyecek mi? Bunları gözlemlemek ilginç olacak." ifadelerini kullandı.

"Bankanın TL'deki olası düşüşlere hazır olduğunu gösteriyor"

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell de TCMB'nin politika faizindeki 100 baz puanlık indirimle ekonomiyi sigorta etmeyi açık bir şekilde tercih ettiğini söyledi.

Rendell, bu indirimin, bankanın TL'deki olası düşüşlere hazır olduğunu gösterdiğini kaydetti.

"Ekonomiyi desteklemenin önceliği olduğunu gösterdi"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys ise TCMB'nin, faiz indirimiyle koronavirüsten dolayı olumsuz etkilenen ekonomiyi desteklemenin önceliği olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Matys, faiz indirimiyle TL'nin daha az cazip hale gelebileceğini, döviz kurlarına müdahale gerekebileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Sistem açıldı, Nakdi Ücret Desteği uygulamasına başvurular başladı Ekonomi
Sistem açıldı, Nakdi Ücret Desteği uygulamasına başvurular başladı
Trump istedi, Erdoğan onayladı! Türkiye, ABD'ye parça tedarikinde yardımcı olacak Ekonomi
Trump istedi, Erdoğan onayladı! Türkiye, ABD'ye parça tedarikinde yardımcı olacak
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Ekonomi
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı Ekonomi
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı
İçişleri, Ramazan pidesinin satışıyla ilgili karışıklığa netlik kazandırdı Ekonomi
İçişleri, Ramazan pidesinin satışıyla ilgili karışıklığa netlik kazandırdı
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade...
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim...
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muhammet Emin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Harun Tan Deniz Seki Halil Sezai Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Tbmm Futbolcu 23 Nisan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 20:17:33. #1.14#
title