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Yabancı ekonomistler Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bu yılın ikinci yarısında faizler konusunda politikasını yatay bir yönde devam ettirebileceği öngörüsünde bulundu.

Yabancı ekonomistler Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi
23.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:33

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bu yılın ikinci yarısında faizler konusunda politikasını yatay bir yönde devam ettirebileceği öngörüsünde bulundu.

TCMB Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit bıraktı.

TCMB duyusunda yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörüsü korunmakla birlikte, yakın dönemdeki gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

TCMB, geçen ay gerçekleşen toplantıda da faizlerde değişikliğe gitmemişti.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, TCMB'nin kararının beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti.

Kalen, TCMB'nin bu yılın ikinci yarısında faizler konusunda politikasını yatay bir yönde devam ettirebileceği öngörüsünde bulundu.

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell de "TCMB'nin bugün faizlerde indirime gitme ihtimali sıfıra yakında" ifadelerini kullandı. Yüksek enflasyonun faiz indirimine giden yol üzerinde engel oluşturduğunu aktaran Rendell, şu an için faizlerde indirime gitmenin TL'nin zayıflamasına çanak tutabileceğini dile getirdi.

-"TCMB, yüzde 7,4 olan enflasyon öngörüsünü daha yüksek seviyeye revize edebilir"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys de "Benim için TCMB'nin kararındaki ana fikir bankanın 'yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu' na dair değerledirmesiydi" dedi.

Matys, bankanın yüzde 7,4 olan enflasyon öngörüsünü daha yüksek seviyeye revize edebileceğini dile getirdi.

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, enflasyona dair kaygıların genişlemeci para politikası önünde engel oluşturduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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