Yabancı eğitmenlerden Melikgazi'ye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yabancı eğitmenlerden Melikgazi'ye ziyaret

Yabancı eğitmenlerden Melikgazi'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erciyes Koleji'nin de dahil olduğu Erasmus Sense projesi kapsamında Litvanya, Polonya ve Romanya'dan gelen eğitmenler Kayseri ziyaretleri kapsamında Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ettiler.

Erciyes Koleji'nin de dahil olduğu Erasmus Sense projesi kapsamında Litvanya, Polonya ve Romanya'dan gelen eğitmenler Kayseri ziyaretleri kapsamında Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ettiler.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Erciyes Kolejinin dahil olduğu bir proje için Litvanya, Polonya ve Romanya'dan Kayserimize gelen konuklarımız 5 gündür çeşitli etkinliklerle şehrimizdeler. Ziyarette, ülkeler arasında yürütülen eğitim projelerinin önemine değindik. Eğitim projeleri aynı zamanda toplumların birbirini tanıması açısından önemlidir. Sense projesi ve Türkiye hakkındaki görüşlerini paylaşan misafirlerimiz memnuniyetlerini de dile getirdiler. Barış ve huzur içinde yaşayabilmemiz için birbirimizden öğrenmemiz gereken şeyler olduğuna inanıyorum. Bence bu şekildeki projelerle kültürler arası dayanışma da ortaya çıkıyor. Kentimizdeki bu güzel ortam tüm dünyaya örnek teşkil oluşturmaktadır. Bu vesile ile projede emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Yabancı eğitmenlerden Melikgazi'ye ziyaret
Yabancı eğitmenlerden Melikgazi'ye ziyaret
Yabancı eğitmenlerden Melikgazi'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yabancı eğitmenlerden Melikgazi'ye ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 15:05:56. #1.14#

title