Yabancı diplomatlardan Cammu Keşmir'e ziyaret

12.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:10

Hindistan'da 20'den fazla diplomat, Hint hükümetince 5 Ağustos 2019'da özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'i ziyaret ediyor.

NDTV kanalının haberine göre, aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) üyelerinin de bulunduğu Almanya, Kanada, Bulgaristan, Nijerya, Fransa, Yeni Zelanda, Meksika, İtalya, Afganistan, Avusturya, Özbekistan, Polonya gibi ülkelerin Yeni Delhi'de görevli diplomatları iki günlük ziyaretleri çerçevesinde Cammu Keşmir'in Srinagar kentine geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, diplomatların, Cammu Keşmir'de sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, yerel iş adamları, yöneticiler, siyasetçiler ve ana akım medya temsilcileri ile bir araya geleceği bildirildi.

Havaalanından alınan diplomatlar sıkı güvenlik önlemleri altında konvoy halinde, yoğun güvenlikli bir bölgedeki otele götürüldü. Diplomatlar daha sonra Srinagar'da Dal Gölü'nde tekne turu yaptı.

Keşmirli tüccar Abdül Raşid, "Bu ziyaretler, Keşmir'de her şeyin yolunda olduğuna inanması ve Hint bakış açısını desteklemesi için uluslararası toplumu kandırmak adına bir sis perdesi olarak düzenleniyor." yorumunu yaptı.

Öğrenci Abrar Ahmad da "Bu tür heyetlerin, Keşmirlilerin neyle karşı karşıya olduklarını ve ne istediklerini bilmek için yüksek güvenlikli bölgelerden çıkması gerekiyor." diye konuştu.

AP'den 24 milletvekili, Ekim 2019'da Cammu Keşmir'i ziyaret etmişti.

Hindistan'da politikacıların Cammu Keşmir'e girmesine müsaade edilmezken, AP üyelerinin bölgeye girişlerine izin verilmesi tartışmaya yol açmış ve Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimince verilen bu izin, muhalefet partileri ve liderlerinin tepkisine neden olmuştu.

Diğer yandan aralarında ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Kenneth Ian Juster'in de bulunduğu; Bangladeş, Norveç, Vietnam, Maldivler, Güney Kore, Fas ve Nijerya gibi ülkelerden diplomatlar ocak ayında Cammu Keşmir'i ziyaret etmişti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.



Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.



Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.



İnternete getirilen kısıtlama, medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayım yapan çoğu gazete, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra baskılarını güncelleyememişti.



İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA