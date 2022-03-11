Yabancı Diller Yüksekokulundan gönüllü kan bağışı - Haberler

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Yabancı Diller Yüksekokulundan gönüllü kan bağışı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yabancı Diller Yüksekokulundan gönüllü kan bağışı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin organize ettiği ve yılda 2 kere düzenlenen 'Kızılay Kan Bağışı' organizasyonu 8 ve 10 Mart 2022 tarihlerinde BEÜ İncirharmanı Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu'nda gerçekleşti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin organize ettiği ve yılda 2 kere düzenlenen ' Kızılay Kan Bağışı' organizasyonu 8 ve 10 Mart 2022 tarihlerinde BEÜ İncirharmanı Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu'nda gerçekleşti.

Sabah saat 09.00'da başlayıp akşam 17.00'a kadar süren kampanyaya, Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri ve personeli yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu sürdürülen Kan Bağışı Kampanyası kapsamında Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan 73 ünite bağış yapıldığı Kızılay temsilcisi tarafından aktarıldı.

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Okşan Dağlı konuya ilişkin yaptığı açıklamada; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin tüm yerleşkelerinde personelin ve öğrencilerin, kan bağışına karşı duyarsız kalmadığını ifade ederek, Yabancı Diller Yüksekokulunda her sene kan bağışı yaptıklarını ifade etti. Dağlı, yapılan düzenli ve sürekli bağışlar sayesinde Türkiye'nin kan ihtiyacını karşılama noktasında yürütülen titiz çalışmada katkıları olduğu için mutlu olduklarını ifade etti. - ZONGULDAK

Yabancı Diller Yüksekokulundan gönüllü kan bağışı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Ecevit Üniversitesi, Kan Bağışı, Zonguldak, Kızılay, Yerel, Haberler

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