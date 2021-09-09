Yabancı Diller Yüksekokulumuz İngilizce Hazırlık Programı İkinci Kez Pearson Assured tarafından Akredite Edildi

Beykoz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulumuzun İngilizce Hazırlık Programı, uluslararası akreditasyon kuruluşu olan Pearson Assured tarafından 16 Ağustos 2021 tarihinde ikinci kez 1 yıl süreyle akredite edilmiştir.

Beykoz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulumuzun İngilizce Hazırlık Programı, uluslararası akreditasyon kuruluşu olan Pearson Assured tarafından 16 Ağustos 2021 tarihinde ikinci kez 1 yıl süreyle akredite edilmiştir. Yönetim-Organizasyon, Eğitim-Öğretim ve Ölçme ve Değerlendirme alanlarında toplam 40 kalite ölçütünde değerlendirmeye tabi tutulan Yüksekokulumuzun, bu ölçütlere uygun kalitede ve uluslararası standartlarda faaliyetini sürdürdüğü tescil edilmiştir.

1. Kurumsal Yönetim 2. Öğrenmenin Yönetimi 3. Ölçme-Değerlendirme Yönetimi Kurumsal Yapılanma Kalite Güvencesi Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları Öğretim Üyesi Kaynakları ve Ekip Çalışması Görevler ve Takım Çalışması Ölçme-Değerlendirme Kayıtları Fiziki Kaynaklar Gözden Geçirme, Değerlendirme ve Geliştirme Organizasyon Yapısı Öğrencilerin Seçim ve Kayıt Süreçleri İdari Sistemler Öğrencilere Sağlanan Destek İtiraz ve Şikayetler Pearson Assured, dünyanın en büyük eğitim çözümleri şirketi Pearson tarafından geliştirilen, uluslararası tanınırlığa sahip kalite güvencesi ve akreditasyon sistemidir. Bu akreditasyona sahip eğitim kurumlarının öğrencileri, uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip "Pearson Assured Sertifikası" almaya hak kazanırlar.

Yaklaşık 100 ülkede eğitim çözümleri alanında faaliyet gösteren Pearson tarafından sağlanan kalite güvencesi ve akreditasyon hizmeti, gelişen dünya standartlarına göre geliştirilmekte ve uluslararası düzeyde kabul görmektedir.

"Pearson Assured, kurumun kendi eğitim veya öğretim programlarının eğitim tasarımı, kalite güvencesi ve/ veya değerlendirmesinin temelini oluşturan süreçlerin kalitesini garanti eden bir hizmettir. Bu hizmet kalitesi, Beykoz Üniversitesi tarafından sunulan belirli nitelikleri veya eğitim programlarını değil, kurumun süreçlerini garanti eder. "

Öğrencilerimiz dilerlerse, bu kuruluş tarafından, başarıyla bitirdikleri İngilizce Hazırlık Programının kalite güvencesi sağlanmış bir program olduğunu gösteren Pearson Assured sertifikasını almaya hak kazanırlar. Söz konusu sertifika, öğrencilerin elde ettikleri yeterliliklerin, akademik ve mesleki olarak daha kapsamlı bir geçerliliğe sahip olmasına yardımcı olacaktır.

Pearson, dünya çapında 1000'den fazla kurum ile birlikte çalışmaktadır. Özellikle İngiltere'de, ABD'de, Avrupa'da ve Orta Doğu'da birçok kurum ve kuruluş ile çalışmalar yürütülmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin kazandıkları sertifikalar, bahsedilen bölgelerde kariyerlerine devam etmelerine destek sağlayacaktır.

Kaynak: Habermetre