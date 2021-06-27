Yabancı Dil Testi heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yabancı Dil Testi heyecanı

Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Sınav binasına alınan öğrenciler Sınav binası bahçesinde bekleyen aileler NİĞDE - Niğde'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.

Sınav binasına alınan öğrenciler

Sınav binası bahçesinde bekleyen aileler NİĞDE - Niğde'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.

Yabancı Dil Testi heyecanı
Yabancı Dil Testi heyecanı
Yabancı Dil Testi heyecanı
Yabancı Dil Testi heyecanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu sona erdi
Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu sona erdi
Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var
Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Metin Oktay Yiğit Şardan Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yabancı Dil Testi heyecanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 18:12:06. #1.16#

title