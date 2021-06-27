Yabancı Dil Testi heyecanı
Sınav binasına alınan öğrenciler Sınav binası bahçesinde bekleyen aileler NİĞDE - Niğde'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.
Sınav binasına alınan öğrenciler
Sınav binası bahçesinde bekleyen aileler NİĞDE - Niğde'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav