Yabancı dil sınavları ne zaman? 2022 YDT, YDS; YÖKDİL ne zaman, hangi ay olacak? ÖSYM takvimi yayınladı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı takvimini yayınladı. Buna göre, Nisan, Ekim, Mart ve Ağustos ayları arasında gerçekleştirilecektir. Türkiye'de milyonlarca öğrencinin heyecan ve merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihleri netleşti. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, sınavların Nisan, Ekim, Mart ve Ağustos ayları arasında yapılacağı belirlendi. ÖSYM takviminin detayları haberimizdedir…Yabancı dil sınavları ne zaman? 2022 YDT, YDS; YÖKDİL ne zaman?

YABANCI DİL SINAVLARI NE ZAMAN?

ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini yayınladı. Buna göre, yabancı dil sınavları ne zaman?

YDS-1: 10 Nisan,

YDS-2: 23 Ekim,

YÖKDİL-1: 13 Mart,

YÖKDİL-2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacaktır.

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