Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) için başvurular başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Nisan'daki sınav için başvurular 8 Mart'a kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, sınav başvurusu yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-YDS/1 kılavuzunda yer alıyor.

Adayların ÖSYM'nin sitesinden erişebileceği kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin