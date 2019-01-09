Yabancı Çiftler Nikâh İçin Osmangazi'yi Seçti

Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi'nde 2018 yılında toplam 6 bin 189 çiftin nikahı kıyılırken, 431 yabancı gelin ve damat da Osmangazi'de mutluluğa 'Evet' dedi.

Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi, 2018 yılında en fazla yabancı uyruklu çiftin nikahının kıyıldığı adres oldu. Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden Bursa'ya gelen gelin ve damatlar, dünya evine Osmangazi'de girmenin mutluluğunu yaşadı. Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi'nde yıl içerisinde toplam 6 bin 189 nikah kıyıldı. Hem gelin hem damadın yabancı olduğu 166, damatların yabancı gelinlerin Türk olduğu 44, gelinlerin yabancı erkeklerin Türk olduğu 221 çiftin nikahı kıyıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Aile müessesesi ne kadar güçlü ise toplum da o kadar güçlü olur. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa'da en fazla nikah kıyan belediyeyiz. 2018 yılında 6 bin 189 çifti evlendirdik. Bu evliliklerin arasında yabancı uyruklu vatandaşların sayısı da oldukça fazla. Bütün çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. İyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de birbirlerine destek olarak evliliklerini sürdürsünler" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA