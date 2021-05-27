Yabancı büyükelçilere, Türkiye'nin dünyaya örnek olan "güvenli turizminin" ayrıntıları anlatıldı
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Yabancı büyükelçilere, Türkiye'nin dünyaya örnek olan "güvenli turizminin" ayrıntıları anlatıldı

Yabancı büyükelçilere, Türkiye'nin dünyaya örnek olan 'güvenli turizminin' ayrıntıları anlatıldı
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, geçen yıl başlatılan ve sürekli hale getirilmeye çalışılan Güvenli Turizm Sertifika Programının dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Büyükelçilerle, iki gün boyunca yaptığımız görüşmelerde tek sordukları bu alandaki kriterler oldu.

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, geçen yıl başlatılan ve sürekli hale getirilmeye çalışılan Güvenli Turizm Sertifika Programının dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Büyükelçilerle, iki gün boyunca yaptığımız görüşmelerde tek sordukları bu alandaki kriterler oldu. Bu çok önemli." dedi.

Türkiye'de turizm alanında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan etkili önlemleri ve turizmin güvenli halini anlatmak amacıyla, aralarında Almanya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan'ın da bulunduğu 89 ülkeden uluslararası misyon şefleri 22 Mayıs'ta Antalya'da ağırlandı.

İki günlük programda yabancı konuklar hem turistik geziye katıldı hem de turizm işletmelerindeki tedbirleri yerinde gördü.

TÜROFED Başkanı Çorabatır, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde ve tüm paydaşların katılımıyla hazırlanan Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı anlatmak amacıyla iki yıldır yerinde tanıtım çalışmaları yapıldığını söyledi.

Bu çalışmaların son derece başarılı olduğunu vurgulayan Çorabatır, büyükelçilerin, uygulamaları bizzat yaşayarak, deneyimleyerek gördüklerini, kendi ülkelerine gittiklerinde de bunu daha rahat şekilde anlattıklarını bildirdi.

"Güvenli turizm" kriterleri, büyük avantaj sağlıyor"

Geçen yılki etkinliğe 60'a yakın büyükelçinin katıldığını, bu yıl ise bu rakamın 89 olduğunu ifade eden Çorabatır, şunları kaydetti:

"İlk geçen yıl başlattığımız Güvenli Turizm Sertifika Programı, her anlamıyla dünyaya örnek oldu. Büyükelçilerle, iki gün boyunca yaptığımız görüşmelerde tek sordukları bu alandaki kriterler oldu. Bu çok önemli. Programla belirlenen kriterler sadece otelleri kapsamıyor, konaklamadan restorana, havalimanlarına, taşımacılığa, tedarikçilere turizm alanındaki tüm sektörleri kapsıyor. Aşılanma oranları arttığı, vaka sayıları daha da düştüğü takdirde aldığımız tedbirler, turizmcilere Bodrum'dan, Marmaris'ten Diyarbakır'a, Trabzon'a kadar Türkiye'nin her bir noktasında çok büyük avantaj sağlayacaktır."

"Yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlamaya hazırız"

Çorabatır, gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerekse Dışişleri Bakanlığı tarafından da Türkiye'ye misafir gönderen ülkelerle ilgili görüşmelerin devam ettiğini, ülkedeki güvenli turizmin anlatıldığını kaydetti.

Bir yandan Türkiye'deki yabancı misyonlara yerinde anlatımların yapıldığını, bir yandan da bakanlıklar tarafından ülkelere yönelik ziyaretler gerçekleştirildiğini aktaran Çorabatır, "Otelciler olarak Güvenli Turizm Sertifikası programı ve personelimizle yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Sadece bizim hazır olmamız yeterli değil, diğer ülkelerde de vakaların düşerek normalleşmenin başlaması gerekiyor. Bizim için öncelik insan sağlığı. Vakaların düşmesi, aşılanma oranının yüksek seviyelere çıkması turizmde hızlıca geri dönmemizi sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Yabancı büyükelçilere, Türkiye'nin dünyaya örnek olan 'güvenli turizminin' ayrıntıları anlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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