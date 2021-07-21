Yabancı basın mensuplarından Anadolu Ajansı'na Tokyo 2020 değerlendirmesi Açıklaması

Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na dünyanın birçok ülkesinden basın mensubu gelirken, yabancı gazeteciler 23 Temmuz Cuma günü başlayacak oyunları Anadolu Ajansı'na değerlendirdi.

Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na dünyanın birçok ülkesinden basın mensubu gelirken, yabancı gazeteciler 23 Temmuz Cuma günü başlayacak oyunları Anadolu Ajansı'na değerlendirdi.

İspanyol gazeteci Santiago Castaneda Heredia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oyunlara yönelik alınan sıkı tedbirlere dikkati çekti.

Japonya'nın en önemsediği konulardan biri olan tedbirlerle ilgili görüşlerini paylaşan Heredia, "Japonya'ya girişte çok sıkı kurallar vardı. Pandemi şartlarında oyunları güvence altına almak için alınan bu tedbirler bence normal." dedi.

Ev sahibi ülke halkının oyunlara ilgisiz kaldığı yönündeki soruyu yanıtlayan Heredia, "Genel izlenimim dışarıda çok fazla coşkunun olmadığı yönünde. Ama belki ilerleyen günlerde Japon halkı bunun özel bir an olduğunu anlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi şartlarında oyunların düzenlenmesine destek veren Heredia, "Bence oyunlarının yapılması doğru bir karardı. Bu tüm dünyaya iyi bir mesaj oldu." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı gazeteci Paulo Favero ise kısıtlamaların etkilerinden ve Tokyo'da coşkunun olmamasından şikayet etti.

Gazetecilerin akredite alanların dışında rahat hareket edememesine değinen Favero, "Dışarı gidemiyoruz. Medya ofisi ve spor salonlarında kalıyoruz. 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda da yer aldım. Aynı atmosfer yoktu. Oyunlar eğlence demek, coşku demek. Bunları bu oyunlarda hissedemiyorum. Salonlarda seyirci olmayacak." diye konuştu.

Sporcu ve gazetecilere yönelik sıkı önlemlerin alındığını vurgulayan Favero, "Aslında bu önlemlerin alınması hepimiz için çok önemli. Ama maskeyle çalışmak çok zor. Gözlükle birlikte bu daha da zor oluyor. Yine de herkesin güvenliği için bu önlemler gerekliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl yapılması gereken oyunların Kovid-19'dan dolayı ertelenmesi yönünde taleplerin olduğunun hatırlatılması üzerine Favero, şunları söyledi:

"Brezilya'da Kupa Amerika oynandı. Bu organizasyon sırasında da çok büyük problemler vardı. Vaka sayıları, ölümler... Şartlar kötüydü. Japon hükümeti de salgını kontrol altına almak için sıkı tedbirler aldı. Vaka sayıları Brezilya'dakine göre çok azdı. Oyunlar ayrıca çok büyük bir para kaynağı. Oyunların çok fazla sponsoru ve partner var. Ayrıca sporcular 5 yıldır bu büyük organizasyona hazırlanıyor. Oyunları iptal etmek çok büyük bir karar. Bence burada tehlike yok. Buradaki durum herkes için şimdilik güvenli. Umarım oyunlar herkes için güvenli olur. Ayrıca umarım 2024 Paris Oyunları maskesiz ve Kovid-19 yaşanmadan olur."

Tokyo Olimpiyatları Organizasyonun medya bölümünde görev yapan Riko Isaka ise ülkesindeki tedbirlerin önemine değindi.

Tedbirlerin sadece Japon halkını korumak için değil ülkesine gelen herkesi kapsadığını kaydeden Isaka, "Testler, karantina ve diğer önlemler bence çok önemli. Ama Japon hükümetinin Tokyo'da neden olağanüstü hal ilan ettiğini anlamadım." ifadelerini kullandı.

Tokyo'da olimpiyat oyunları heyecanının yaşanmamasına değinen Isaka, "Olağanüstü halden dolayı belli saatten sonra eğlence mekanları kapanıyor. İnsanlar dışarıda kutlama yapamıyor. Hükümet de halkın evde kalmasını istiyor." diye konuştu.

Olimpiyat köyünden sporcuların çıkmasının yasak olduğunu hatırlatan Isaka, şunları kaydetti:

"Duyduğuma göre bazı atletler dışarı çıkarak kuralları çiğniyor. Kuralları çiğnemek doğru değil. Bazı kişilerin paraya ihtiyacı var. Paradan ziyade atletlerin mental olarak sağlıklı olması gerekli. Sporcuların dışarı çıkmaması gerek. Tokyo'da gezmesi yasak. Sadece çalışmak zorundalar. Japon yetkililer onları psikolojik olarak güven altında tutmak zorunda."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan