Yaban keçisi vuran avcıya 20 bin lira ceza

28.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:26

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında izinsiz ve ava kapalı alanda yasaklı türler arasında bulunan yaban keçisini avlayan şahsa 20 bin lira ceza kesildi.



Edinilen bilgiye göre, Sivas'a bağlı Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri birlikte önleyici kolluk devriyesine başladı. İlçeye bağlı Kekliktepe-Bahçeli Köyü kırsalında atılan devriyede 1960 doğumlu olduğu öğrenilen G.M.A. isimli şahsın ava kapalı alanda, kotasız ve izinsiz, takozsuz olarak yaban keçisi avı yaptığı tespit edildi. Vurulan yaban keçisi ve av tüfeği muhafaza altına alınırken, avı yapan şahsa 4915 saylı kanun gereği yasaklı tür avlamak ve diğer suçlardan toplamda 20 bin lira idari para cezası kesildiği bilgisine ulaşıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA