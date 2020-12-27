Yaban keçisi vuran 2 şahsa 55 bin 554 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yaban keçisi vuran 2 şahsa 55 bin 554 lira ceza

27.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:41
Yaban keçisi vuran 2 şahsa 55 bin 554 lira ceza

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde koruma altında bulunan yaban keçisi vuran 2 şahıs yakalandı.

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde koruma altında bulunan yaban keçisi vuran 2 şahıs yakalandı. Şahıslara toplam 55 bin 554 lira cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bulunan Sarıtaş köyü mevkiinde yaban keçisi avı yapan 2 şahıs yakalandı. Şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten kişi başı 27 bin 777 TL ceza kesilirken, ayrıca Milli Park alanında avlandıkları için de iki kat idari para cezası uygulanacağı belirtildi. - TUNCELİ

Yaban keçisi vuran 2 şahsa 55 bin 554 lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Özlem Zengin Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Gülben Ergen Fahriye Evcen Hatice Şendil Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Okan Buruk Fatih Terim Domagoj Vida Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Deprem Elazığ İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaban keçisi vuran 2 şahsa 55 bin 554 lira ceza | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 13:44:03. #1.15#
title