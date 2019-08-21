Yaban keçisi avlayan şüpheliye 28 bin 882 lira ceza

21.08.2019 17:02

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, yaban keçisi avladığı tespit edilen ve yakalanmamak için görevlilere ateş eden şüpheliye 28 bin 882 lira ceza verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında Amanos Dağları eteklerinden tüfek sesi gelmesi üzerine bölgede inceleme başlattı.

İnceleme sırasında iki şüpheli, fark edildiklerini anlayınca personellere ateş açtı. Kısa süreli çatışmanın yaşandığı olayda, şüphelilerden biri yakalandı.

Yakalanan şüphelinin yanında başı kesilmiş ve derisi yüzülmüş bir yaban keçisi, kalaşnikof piyade tüfeği, tek kırma tüfek, 28 mermi ile 7 fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen şüpheli ve malzemeler, Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Görevlilerin hakkında şikayetçi olduğu şüpheliye, "Kara Avcılığı Kanuna muhalefet" suçu kapsamında 22 bin 660 lira tazminat ve 6 bin 162 lira idari ceza olmak üzere 28 bin 882 lira ceza uygulandı.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA