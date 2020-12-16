Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 83 bin lira ceza
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Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 83 bin lira ceza

16.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:03
Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 83 bin lira ceza

TUNCELİ'de, koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçisini vuran 3 kişiye 83 bin 331 lira ceza kesildi.

TUNCELİ'de, koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçisini vuran 3 kişiye 83 bin 331 lira ceza kesildi.

Erzincan'dan Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Süleyman Uşağı köyüne gelen avcılar, çiftleşme dönemi olduğu için vadi tabanına inen koruma altındaki bir dağ keçisini vurdu. Avcıları fark eden köylüler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaban keçisini vurdukları tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı. Jandarmanın ifadesini aldığı 3 şüpheliye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi tarafından 83 bin 331 lira para ceza kesildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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