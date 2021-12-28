Yaban keçisi avlayan 3 kaçak avcı yakalandı

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Erzincan'da avlanması yasak olan yaban keçisini vuran 3 kaçak avcı yakalandı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü Av Koruma ve ilçe jandarma ekiplerince gelen ihbar üzerine, Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Bağlar köyü mevkiinde yaptıkları çalışmada şüphelilere ulaştı. Yapılan kontrolde avlanılmış bir adet yaban keçisi bulundu.

3 şahsa 1 adet kaçak yaban keçisi avı yaptıkları için tutanak düzenlenerek 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapılarak, para cezası kesildi.

Erzincan DKMP Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol personelleri tarafından Erzincan ilinin genelinde gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği bildirilirken kurallara uyan ve belgeleri tam olan avcılara teşekkür etti. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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