Yaban keçisi avlayan 3 kaçak avcı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaban keçisi avlayan 3 kaçak avcı yakalandı

Yaban keçisi avlayan 3 kaçak avcı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da avlanması yasak olan yaban keçisini vuran 3 kaçak avcı yakalandı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Erzincan'da avlanması yasak olan yaban keçisini vuran 3 kaçak avcı yakalandı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü Av Koruma ve ilçe jandarma ekiplerince gelen ihbar üzerine, Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Bağlar köyü mevkiinde yaptıkları çalışmada şüphelilere ulaştı. Yapılan kontrolde avlanılmış bir adet yaban keçisi bulundu.

3 şahsa 1 adet kaçak yaban keçisi avı yaptıkları için tutanak düzenlenerek 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapılarak, para cezası kesildi.

Erzincan DKMP Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol personelleri tarafından Erzincan ilinin genelinde gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği bildirilirken kurallara uyan ve belgeleri tam olan avcılara teşekkür etti. - ERZİNCAN

Yaban keçisi avlayan 3 kaçak avcı yakalandı

Çorum'da topraktan çıkarıp sır gibi saklamış! Defineciyi yakalayan jandarma, tarihi yüzüğü ele geçirdi

Çorum'da topraktan çıkarıp sır gibi saklamış! Defineciyi yakalayan jandarma, tarihi yüzüğü ele geçirdi

 Ayşegül öğretmen, tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü

Ayşegül öğretmen, tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title