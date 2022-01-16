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Yaban keçisi avlamak için yapıldığı belirlenen kulübe imha edildi

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Haberler | Yerel

Yaban keçisi avlamak için yapıldığı belirlenen kulübe imha edildi Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, orman bölgelerinde yaban keçisi avında kullanılan kaçak avcı kulübesi Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakılarak imha edildi.

ERZİNCAN (İHA) - Yaban keçisi avlamak için yapıldığı belirlenen kulübe imha edildi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, orman bölgelerinde yaban keçisi avında kullanılan kaçak avcı kulübesi Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakılarak imha edildi.

DKMP Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemaliye ilçesi Kutluca köyü dağlık alanda bulunan ve kaçak avcılık amacıyla kullanıldığı tespit edilen bir kulübe belirledi. Tespit edilen avcı kulübesini yakarak imha eden ekipler, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Yaban keçisi avlamak için yapıldığı belirlenen kulübe imha edildi

Yaban keçisi avlamak için yapıldığı belirlenen kulübe imha edildi

Yaban keçisi avlamak için yapıldığı belirlenen kulübe imha edildi

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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Yaban keçisi avlamak için yapıldığı belirlenen kulübe imha edildi Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, orman bölgelerinde yaban keçisi avında kullanılan kaçak avcı kulübesi Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakılarak imha edildi.

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