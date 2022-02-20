TUNCELİ (İHA) - - Yaban keçilerinin yoğun karda karınlarını doyurma mücadelesi

TUNCELİ - Tunceli'de yaban keçilerinin yoğun kar altında karınlarını doyurma mücadelesi kayıt altına alındı. Görüntüler, belgeselleri aratmadı.

Tunceli'de dağcılık ve doğa fotoğrafçılığı yapan İsmail Ateş, bu yıl en çetin kışlardan birini yaşayan kentte yaban keçilerinin yoğun karda karınlarını doyurma mücadelesini kayıt altına aldı. Yaban keçileri, yükseklerde 3 metreyi aşan karda karınlarını doyurmak için zaman zaman meşe ağaçlarına tırmanırken zaman zaman da karda ilerlemeye çalışırken zorlu anlar yaşadı. Ateş'in çektiği görüntüler belgeselleri aratmadı.

Yoğun kar yağışının sadece insanları değil yaban hayvanlarını da olumsuz etkilediğini dile getiren İsmail Ateş, "Ben de özellikle dağ keçilerinin zorlu mücadelelerini kayıt altına aldım. Yaban keçilerinin doğaya uyumuna hayran kaldım" dedi.

Yaban keçilerinin zaman zaman avcıların hedefi olduğunu da belirten Ateş, "Onlar en zorlu tabiat şartlarında dahi hayatta kalma mücadelesi verirken maalesef zaman zaman avcıların hedefi oluyorlar. Keşke tüm insanlar bu güzelliklerin yok olmaması ve gelecek nesillerin de görmesi için çaba harcasa" ifadelerini kullandı.