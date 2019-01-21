Yaban Keçilerinin Öldüğü Bölgeye Yem Bırakıldı

Adıyaman'da önceki gün 5 yaban keçisinin açlık ve soğuktan telef olduğu bölgeye gönüllüler yem bıraktı.

Adıyaman İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Acil Yardım ve Arama Kurtarma ekibi ve Doğa Sporları Kulübü, Doğa Yürüyüş ekibi kar yağışından olumsuz etkilenen yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Adıyaman Çelikhan Karayolu Bağlıca köyü Tutdere Mevki'inde önceki gün 5 yaban keçisi soğuktan ve açlıktan öldü. Gönüllü ekipler belirtilen bölgeye giderek yem olarak 150 kilogram buğday bıraktı.

Gönüllü üyeler yemi yabani hayvanların yoğun yaşadığı ormanlık ve dağlık alanlara bıraktı.

Adıyaman Acil Yardım ve Arama Kurtarma Koordinatörü Habib Yaldız ve gönüllüler, vatandaşların ihbarı üzerine yaban keçilerinin bulunduğu bölgeye yem bıraktıklarını ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA