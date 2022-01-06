Yaban keçilerinin liderlik kavgası kameralarda - Haberler
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Yaban keçilerinin liderlik kavgası kameralarda

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Haberler | Güncel

Yaban keçilerinin liderlik kavgası kameralardaANKARA Yaban keçilerinin dağlık alanda yaptığı çekişmeli geçen liderlik kavgası kameralara yansıdı.

Yaban keçilerinin liderlik kavgası kameralarda

ANKARA Yaban keçilerinin dağlık alanda yaptığı çekişmeli geçen liderlik kavgası kameralara yansıdı.

Dağlık alanda kıyasıya liderlik kavgası yapan yaban keçilerinin çekişmesi anbean kameralara yansıdı. Birbirini kovalayan yaban keçileri boynuzlarıyla direndi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ise o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaban keçilerinin liderlik kavgası kameralarda

Yaban keçilerinin liderlik kavgası kameralarda

Yaban keçilerinin liderlik kavgası kameralarda

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Son Dakika Haberleri

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